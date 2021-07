Das Internet ist voll mit Heidi Klums Brüsten. Das Model hat keine Scheu, "Hans und Franz" wo immer möglich zur Schau zu stellen. Auch im Italienurlaub mit der Familie kommen die beiden nun wieder zum Vorschein. Dazu gibt es Liebesgrüße an ihren Ehemann und einen Popo-Contest mit ihrem Schwager.

Heidi Klum zeigt sich mal wieder besonders freizügig. Das Model postete ein Oben-Ohne-Bild aus ihrem Urlaub auf Instagram. Die 48-Jährige trägt darauf nur ein knappes Bikini-Höschen, eine goldene Kette sowie ein schwarzes Baseball-Cap. Grinsend posiert sie für die Kamera auf der Leiter einer Jacht.

Obendrein gab es auch noch eine Liebeserklärung an ihren Ehemann Tom Kaulitz. "Du zauberst mir das größte Lächeln ins Gesicht, Tom", schrieb die vierfache Mutter zu dem Bild, auf dem sie ihre nackten Brüste, die sie bekanntlich "Hans und Franz" getauft hat, mit den Armen verdeckt.

Ein paar Lacher kann die Modelmama derzeit sicherlich gut gebrauchen, schließlich scheint sich der Rechtsstreit mit ihrem Vater Günther immer weiter zu verschlimmern. Dieser hatte sich vor wenigen Wochen die Rechte am Namen von Heidi Klums ältester Tochter Leni und sogar an ihrem Spitznamen "Mausekatze" gesichert und provoziert nun des Öfteren öffentlich Streit. Erst am Donnerstag bezeichnete er einen "Bunte"-Artikel, in dem sich die Anwältin seiner Tochter zu Wort meldete, als "Fake News".

In den letzten Tagen hatte sich das Model immer wieder mit Fotos aus dem gemeinsamen Urlaub mit dem 31-jährigen Tom Kaulitz, seinem Zwillingsbruder Bill und ihren vier Kindern gemeldet. Auch ein Kussfoto mit ihrem Ehemann und Bilder, in denen sie sich im Bikini auf einer Yacht beim Sonnenbaden rekelte, gab es unter anderem bereits zu sehen.

Aber auch das ein oder andere lustige Fotoshooting fand in der Familie Klum/Kaulitz statt. Mit ihrem Schwager Bill ließ sich die 48-Jährige etwa auf einen Popo-Contest ein. Der Tokio-Hotel-Sänger postete eine Fotostrecke, in der er und Heidi auf ihren Liegen am Deck stehen. Mit einem Drink in der Hand posieren die zwei mit ihren Kehrseiten für die Kamera.

Während Klum dabei nur ein knappes Bikinihöschen unter einem flatternden schwarzen Mini-Kleidchen trägt, versteckt Bill seinen Popo in einer bunt gestreiften Shorts. "Hintern raus", schreibt der 31-Jährige zu den drei Bildern und verziert den Post mit einem Pfirsich, dem offiziellen Popo-Emoji.

Aber nicht nur die Erwachsenen verzauberten ihre Follower mit diversen Bildern von ihrer Italienreise, auch Nachwuchsmodel Leni begeisterte mit einem Bild auf Instagram, das sie in einem pink-orangenen Bikini auf der gleichen Jacht zeigt.

Tom Kaulitz und Heidi Klum lernten sich auf dem 51. Geburtstag des Designers Michael Michalski kennen. 2018 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Ein Jahr später gaben sie sich auf einer Luxusjacht vor der italienischen Küste das Jawort.