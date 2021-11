Heidi Klum dreht gerade in Griechenland für GNTM und genießt die Zeit auf Mykonos sichtlich. Ihren Fans gewährt sie dabei wie gewohnt intime Einblicke in ihre Familienleben. Und auch Hans und Franz dürfen die Sonne auskosten.

Mit dem Boot ging es neulich für Heidi Klum vom griechischen Festland auf die schöne Insel Mykonos. Dort dreht sie nämlich gerade für die 17. Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" (GNTM), die im kommenden Jahr ausgestrahlt wird.

Neben der harten Arbeit als Modelmama genießt Heidi Klum aber auch ihre Freizeit. Und ihre gute Laune kommt nicht von ungefähr, denn während man in Deutschland bei Temperaturen unter zehn Grad bereits ordentlich frieren, klettert das Thermometer dort noch deutlich höher. Und so kann sich Heidi Klum auch ruhig mal nur mit einem Handtuch um die Hüften sowie einem weiteren um den Kopf gewickelt vor der romantischen Sonnenaufgang-vor-Meer-Kulisse zeigen und ihren Hans und Franz getauften Brüsten etwas frische Luft gönnen, ohne sich gleich zu verkühlen.

Leni eifert Heidi nach

Dass sie ihre entspannte Freizügigkeit auch an die modelnde Tochter Leni weitergegeben hat, bewies diese Anfang Oktober bei einem Fotoshotting. Auf dem Bild ist sie in einer ganz ähnlichen Pose wie schon so oft ihre Mutter zu sehen. Sie steht am Strand, und während die eine Körperhälfte ein schwarzes Sakko verhüllt, ist die andere nackt und wird nur von ihrer Hand bedeckt. Anders als bei Heidi Klum kam das nicht bei allen Followern gut an, fand manch einer das Bild für eine 17-Jährige wohl etwas zu freizügig.

Das aber schert vermutlich weder Heidi noch Leni Klum, und auch nicht deren Freund Aris Rachevski. Mit ihm postete die Teenagerin eben erst romantische Pärchenfotos, um ihm im Zuge dessen auch gleich mal eine Liebeserklärung zu machen. Auch hier scheint sie ihrer Mutter nachzueifern.

Die hat nämlich auch jetzt wieder drei Fotos sowie ein Boomerang-Video in einer Galerie bei Instagram hochgeladen. Auf allen ist sie Seite an Seite mit ihrem 31-jährigen Ehemann Tom Kaulitz auf Mykonos zu sehen. Verliebt blicken sich die zwei in die Augen, küssen sich oder balancieren Hand in Hand auf einer Mauer. Dazu schreibt Klum schlicht "Ich liebe dich" auf Englisch, wobei sie das Love durch ein Herz-Emoji ersetzt. Bei so viel Liebesglück ist es wohl kein Wunder, dass Leni sich an ihr ein Vorbild nimmt.