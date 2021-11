Heidi Klums Halloween-Partys sind legendär. Doch obwohl Corona ihr nun schon zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung macht, lässt es sich das Model nicht nehmen, ihren Fans das Fürchten zu lehren. Nun legt sie zur Abwechslung mit einem sexy Kostüm nach.

Als Zombie-Mutter in ihrem Halloween-Video hat Heidi Klum bereits vor einigen Tagen Angst und Schrecken im Netz verbreitet. Am Sonntag griff die "Queen of Halloween" erneut in die Kostüm-Kiste und präsentierte sich auf Instagram als sexy Katze. In einem Video tanzt sie zu "Cold Heart" von Elton John und Dua Lipa in einem knappen schwarzen Body, mit Netzstrumpfhose und Fellkapuze inklusive Katzenohren.

Ins Auge stechen vor allem der tiefe Ausschnitt, der schwarze Katzenschwanz, die dazu passenden Fellstiefel, die rote Langhaarperücke sowie das farbenfrohe Katzen-Make-up. Die Farbe ihrer Frisur greift Klum mit einem ebenfalls roten Taillengürtel noch einmal auf.

Klums Halloween-Spaß ließ sich auch Ehemann Tom Kaulitz nicht entgehen. Der Tokio-Hotel-Gitarrist verkleidete sich als Maus, wie in der Instagram-Story der 48-Jährigen zu sehen ist. Durch den Cowboyhut gleicht sein Look einer haarigen Horror-Version der Zeichentrick-Maus Speedy Gonzales.

Am vergangenen Freitag hatte Heidi Klum einen kleinen Horrorfilm auf Instagram gepostet. "Normalerweise würde ich am Sonntagabend meine jährliche Halloween-Party veranstalten, aber dieses Jahr sehen die Dinge immer noch anders aus", schrieb das Model zu dem Clip. "Stattdessen möchten meine Familie und ich euch ein sicheres und gruseliges Halloween-Wochenende wünschen."