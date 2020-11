Viel ist nicht über Heidi Klums Kinder bekannt. Die Modelmutter hält ihre Sprösslinge weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In letzter Zeit postet sie aber immer öfter Schnappschüsse ihrer Liebsten. So auch jetzt bei einem Familienausflug.

Für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" (GNTM) steht Heidi Klum derzeit in Deutschland vor der Kamera. Unter strengen Corona-Auflagen wird in Berlin gedreht. Um während der Zeit nicht von ihren Kindern getrennt zu sein, nahm die 47-Jährige ihre gesamte Familie kurzerhand mit in ihr Heimatland.

Jetzt hat die Vierfachmutter ein Foto mit all ihren Sprösslingen auf Instagram gepostet. Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz besuchten sie die Kunstausstellung "Boros Collection" im Bunker Berlin. Mehrere Bilder zeigen den Nachwuchs beim Ausflug. Dabei durfte natürlich auch ein Pärchenfoto mit Kaulitz nicht fehlen. Kurz darauf teilte Klum noch ein Selfie mit Mann und Hund im Fahrstuhl.

Masken statt Smileys

Über Klums Kinder ist nicht viel bekannt. Fotos in sozialen Medien sind äußerst selten, da Heidi Klum sie lieber aus der Öffentlichkeit heraushält. Wenn sie doch mal ein Foto von Leni, Henry, Johan oder Lou postet, dann immer mit Smileys oder anderen Filtern über den Gesichtern. In ihrem neuesten Post verzichtete die 47-Jährige allerdings auf die Methode. Lediglich die Masken verdecken die Gesichter der vier Teenager. Ob das daran liegt, dass die Masken ihr nun die Verhüllungsarbeit abnehmen oder sie findet, dass die Kinder nun alt genug sind, um abgelichtet werden zu können, ist unklar.

Vor wenigen Wochen überraschte die Modelmutter ihre Instagram-Fans allerdings mit Aufnahmen ihrer Tochter Leni. Die 16-Jährige hatte Klum vor wenigen Wochen zum Set von "GNTM" begleitet. In mehreren Schnappschüssen und Videos war zu sehen, wie das Mutter-Tochter-Gespann im Auto alberte. Auch da war Leni mit Maske zu sehen. Mit von der Partie war außerdem Heidis Mutter Erna.

Leni entstammt Klums Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore. 2005 heiratete sie den US-Sänger Seal. Mit ihm hat sie die Kinder Henry, Johan und Lou. 2014 ließ sich das Paar scheiden. Seit vergangenem Jahr ist Klum mit dem 16 Jahre jüngeren Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz verheiratet. Er ist nun der Stiefvater von den vier Teenagern und pflegt ein gutes Verhältnis zu ihnen.