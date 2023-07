Gerade noch in Venedig, jetzt schon in Paris. Heidi Klum und Tom Kaulitz befinden sich aktuell auf einem Liebestrip durch Europa und machen nun in der französischen Hauptstadt Halt. Mit mehreren Fotos und Videos lassen sie ihre Follower in den sozialen Medien an ihrem romantischen Trip teilhaben.

Heiße Sommertage in Paris: Heidi Klum und Tom Kaulitz verbringen nach einem Aufenthalt in Venedig derzeit wohl weitere Urlaubstage in der französischen Hauptstadt. Auf Instagram postete die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin zahlreiche Eindrücke aus der Stadt der Liebe, in der sie sich gerade zusammen mit ihrem Ehemann aufhält. Unter anderem ließ sie ihre Follower wissen: "Es ist heiß heute in Paris."

Ob damit die Temperaturen oder ihr Outfit gemeint war? Auf den Fotos des Instagram-Posts ist die 50-Jährige in einem schwarzen, transparenten Netzoberteil zu sehen, unter dem ein weißer Spitzen-BH durchschimmert. Mit Weinglas in der Hand und einer großen Sonnenbrille lehnt sie sich auf den Aufnahmen strahlend an ihren 33-jährigen Ehemann, der ebenfalls mit Sonnenbrille und weißem T-Shirt in die Kamera grinst.

Sightseeing im Blumenkleid

Schon in einem vorherigen Post sind Klum und Kaulitz beim Sightseeing in Paris zu sehen. Unter anderem haben sie sich von einer unbekannten Person vor dem Louvre und der dazugehörigen Pyramide fotografieren lassen und drehten ein Video, in dem im Hintergrund das Riesenrad am Place de la Concorde zu sehen ist. Auch werfen sie einen Blick auf die wunderschöne Seine und lassen Klums Follower an einem romantischen Sonnenuntergang teilhaben. Außerdem posierte Klum für zwei weitere Fotos in ihrem sommerlichen Blumenkleid.

Nach einer arbeitsreichen Phase scheinen sich die beiden derzeit eine Auszeit zu nehmen: Hinter Klum und Kaulitz liegen zum einen das "Germany's next Topmodel"-Finale 2023 sowie die Tour von Tokio Hotel und ein TV-Dreh für die ZDF-Serie "Die Bergretter". Anfang Juni wurde zudem bekannt, dass Tom Kaulitz zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill als Juror in der neuen "The Voice of Germany"-Staffel vertreten sein wird. Die 13. Staffel der Castingshow soll ab Herbst im TV zu sehen sein. Die Aufzeichnungen der Blind Auditions wurden Mitte Juni abgeschlossen.