Gerade steht Heidi Klum in den USA für "America's Got Talent" vor der Kamera. Diese Zeit vor der Aufzeichnung nutzt sie, um ganz offen zu zeigen, dass auch sie nicht so aus dem Bett fällt, wie sie sich im Fernsehen präsentiert.

Heidi Klum kennt man vom Laufsteg, aus dem Fernsehen und von den roten Teppichen dieser Welt. Dann ist sie immer super gestylt und perfekt geschminkt. In ihrem Privatleben aber mag es die 47-Jährige auch gerne mal ganz natürlich und zeigt sich an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz mit deutlich weniger Make-up. Der Grund dafür ist womöglich, dass ein so perfekt geschminktes Gesicht eine Menge Arbeit bedeutet. Das zeigt Klum jetzt in einem aufklärenden Zeitraffervideo.

Zu Beginn des bei Instagram hochgeladenen Clips sieht man sie mit drei Spangen im Haar noch völlig farblos. Fast wirkt sei ein bisschen kränklich, so ungewöhnlich blass sieht sie aus. Dann startet sie den Schminkvorgang, und mit jedem einzelnen Schritt kehrt die bekannte Farbigkeit zurück.

Schön in zig Schritten

Los geht es mit einer Feuchtigkeitscreme, die sie gründlich verteilt, ehe Grundierung, Concealer, Augenbrauenstift, Lidschatten, Wimpernzange und Wimperntusche und dann noch falsche Wimpern zum Einsatz kommen. Nun noch hier und da ein wenig nachgebessert, pinkfarbenen Lippenstift aufgetragen und fertig ist der TV-geeignete Klum-Look.

Zu dem Video schreibt die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin: "Schön machen für die heutige 'America's Got Talent'-Show", denn dort sitzt sie seit vielen Jahren in der Jury. Dann verlinkt sie noch Tokio Hotel, die Band von Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill, da sie mit deren Musik den Clip unterlegt hat. Es folgen bei Instagram noch einige weitere Fotos von der späteren Aufzeichnung der Show, auf denen Klum dann in vollen Glanz erstrahlt.

Für diesen sehr ehrlichen Blick hinter die Kulissen würde es nun sicherlich seitens der Fans jede Menge Komplimente hageln oder aber auch unzählige Fragen nach den Produkten, die sie verwendet. Doch ist Klum zum einen natürlich keine Influencerin, die Werbung für irgendwelche Make-up-Artikel macht. Zum anderen hat sie die Kommentarfunktion aktuell sowieso ausgestellt.