Bei der amfAR Gala in Paris war Tom Kaulitz noch an Heidi Klums Seite. Jetzt muss sie gerade mal ohne ihn auskommen.

Lang, länger, am längsten Heidi Klum zeigt, was sie hat

Ein Model muss bestimmte Maße mitbringen, um international erfolgreich zu sein. Vor allem lange Beine sind auf dem Laufsteg das A und O. Dass Heidi Klum diesbezüglich bestens ausgestattet ist, zeigt sie eindrucksvoll auf einem neuen Foto bei Instagram.

Mit 1,76 Metern erfüllt Heidi Klum gerade so die Mindestanforderung in Sachen Körpergröße, die an ein Model gestellt wird. Auf einem neuen Bild bei Instagram wirkt es so, als seien dabei allein ihre Beine schon 1,36 Meter lang.

Auf dem Foto sitzt Klum auf den leuchtenden Stufen irgendeiner fancy Treppe in Tokio. Sie trägt nichts weiter als einen roten Totenkopf-Sweater und hellen Lack auf den gepflegten Zehennägeln. Eigentlich ist sie vor Ort, um an der Seite ihres Co-Moderators Tim Gunn eine neue Staffel der US-TV-Show "Making the Cut" zu drehen. Offenbar ist nebenher aber noch genug freie Zeit für etwaige Schnappschüsse.

Klum mal allein unterwegs

Die gibt es nämlich gerade in schöner Regelmäßigkeit. Klum gemütlich im Bett, Klum auf den nächtlichen Straßen der japanischen Metropole, Klum im bunten Kleid mit Schirm im Regen tanzend. All das macht sie ganz allein, ist Tom Kaulitz doch ausnahmsweise mal nicht an ihrer Seite. Spätestens seit ihrer Verlobung Weihnachten 2018 sind die zwei ja quasi unzertrennlich. Klum scheint ihren Liebsten deswegen ganz ordentlich zu vermissen, denn er und seine Band Tokio Hotel haben in ihrer Instagram-Story einen Auftritt nach dem anderen. Und zum Glück gibt es das Internet, also wird fleißig per Video gechattet, was Klum natürlich ebenfalls bei Instagram teilt.

Derzeit hat Kaulitz nämlich mal etwas anderes zu tun, als an der Seite seiner Verlobten in die Kamera zu lächeln. Gerade erst war er mit seinem Zwillingsbruder Bill und einigen Freunden in Las Vegas, um drei Tage lang seinen Junggesellenabschied zu feiern, von dem er sich vermutlich noch immer erholt. Die Party hatte es nämlich in sich. "Jets, Hubschrauber, Dünen, Buggys, Bachelor-Suiten, Nachtclubs, Paintball, Pools, Glücksspiel, TopGolf, Limousinen, kein Schlaf, zu viel Spaß ...", schrieb Bill Kaulitz zu einem Instagram-Foto der Brüder, das sie danach geplättet an Bord eines Flugzeugs zeigt. Klingt nach einem vollen Programm und enorm wenig Erholung. Man sei froh, es in einem Stück wieder nach Hause geschafft zu haben, hieß es dort weiter. Nun folge bald die große Hochzeit.

Die soll angeblich vor der Küste Capris auf einer Jacht stattfinden. Mit vielen prominenten Gästen und Freunden, dafür ohne lästige Kameras.