Heidi Klum nutzt die Quarantäne, um ihren Kindern eine Lektion in Sachen Hausarbeit zu erteilen.

In Zeiten der Corona-Krise müssen auch Promis ihre Kids zu Hause hüten. Im Hause Klum/Kaulitz nutzt man die Gelegenheit, den Nachwuchs an die Küchenarbeit heranzuführen. Mit mäßigem Erfolg.

Auch wenn ihr Corona-Test negativ war, hütet Heidi Klum frei nach dem Motto "Stay Home" - "Bleibt zu Hause" die eigenen vier Wände. Und dabei ist sie nicht allein. Neben ihrem Ehemann Tom Kaulitz sind natürlich auch ihre Kinder Helene, Henry, Lou und Johan dabei. Und die müssen nun ordentlich mit anpacken.

Derzeit fällt auch für die Klum-Kids selbstredend die Schule flach, und so sieht ihre Mutter nun offenbar die Zeit gekommen, sie in die Haus- und vor allem die Küchenarbeit einzuführen. In einem bei Instagram geposteten Video sieht man zwei von ihnen bei den Kochvorbereitungen. Die Gesichter sind wie immer nicht zu erkennen, aber es handelt sich zweifelsohne um die Jungs Henry und Johan.

Dankbar für die Hilfe, aber ...

So werden fleißig Kartoffeln geschält, doch so richtig will das wohl noch nicht klappen. Der Großteil der abgelösten Schalen landet auf dem Boden vor dem Küchenblock. "Warum liegt denn alles auf dem Boden", möchte das deutsche Model auf Englisch von ihren Kindern wissen. Die schieben sich gegenseitig die Schuld zu und haben auch keine rechte Erklärung für das Chaos. Froh über die Hilfe ist Klum trotzdem, wie man sie außerdem sagen hört.

Zuletzt klagte Klum über Erkältungssymptome, wegen derer sie sich in selbstgewählter Quarantäne befand. Doch nachdem schon Tom Kaulitz kurz zuvor negativ auf das Coronavirus getestet worden war, blieb auch der Test der 46-Jährigen ohne entsprechenden Befund.