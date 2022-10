Lange hat Heidi Klum ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Paparazzi, die Schnappschüsse vom Nachwuchs machten, wurden scharf abgemahnt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nun tritt die Model-Mama mit Tochter Leni sogar in Dessous vor die Kamera.

So hat man Heidi Klum noch nie gemeinsam mit ihrer Tochter Leni gesehen. Für das Lingerie-Label "Intimissimi" posieren die beiden zusammen in Dessous.

Die Werbekampagne für das italienische Unterwäsche-Unternehmen aus Verona wurde unter der Leitung von Thomas Hayo, Klums ehemaligem Mitjuror bei "Germany's next Topmodel", in Los Angeles produziert. In der Pressemitteilung heißt es, Heidi Klum sei eine "Power Frau par excellence" und stünde für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Stärke.

Leni Klum hingegen erobere derzeit die Mode-Welt. Sie verkörpere nicht nur eine "natürliche Leichtigkeit", sondern zeige auch, "dass Stärke keine Frage des Alters ist". Die 18-Jährige habe eine klare Message - sie wolle "junge Frauen darin bestärken, sich selbst zu lieben".

"Liebe, Freundschaft, Unterstützung"

Gemeinsam repräsentierten die beiden Frauen "die starke Verbindung zwischen Mutter und Tochter, aber auch bedingungslose Liebe, Freundschaft und Unterstützung", heißt es im Pressetext weiter. Dies solle mit der Kampagne gefeiert werden.

Leni Klum stammt aus der ehemaligen Beziehung ihrer Mutter mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore. 2009 wurde sie vom damaligen Ehemann Heidi Klums, Sänger Seal, adoptiert. Ihr bürgerlicher Name ist seither Leni Olumi Samuel. In der Öffentlichkeit tritt sie allerdings unter dem Nachnamen ihrer Mutter auf.

Seit 2021 forciert Leni Klum ihre internationale Model-Karriere. Unter anderem war sie schon zusammen mit ihrer Mutter auf dem Cover der "Vogue Deutschland" zu sehen. In Unterwäsche posierten die beiden jedoch noch nie zusammen.

Neben Tochter Leni hat Heidi Klum noch drei weitere, minderjährige Kinder, die aus der Ehe mit Seal hervorgingen. Aktuell ist die 49-Jährige mit dem Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz verheiratet.