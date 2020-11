Normalerweise hält Heidi Klum ihre vier Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Doch an ihrem ersten Drehtag zu "Germany's next Topmodel" gewährt sie seltene private Einblicke. Begleitet wird sie nämlich von ihrer ältesten Tochter Leni. Den hohen Besuch hält die Model-Mama in mehreren Aufnahmen fest.

Heidi Klum sorgt für Vorfreude auf "Germany's next Topmodel" (GNTM). Auf Instagram gewährt die vierfache Mutter Einblicke in den ersten Drehtag der neuen Staffel, die aufgrund der Corona-Pandemie erstmals nur innerhalb Europas produziert wird. Für die Dreharbeiten befindet sich Klum derzeit mit ihrer gesamten Familie in Berlin. Tochter Leni lässt sich das Spektakel nicht entgehen und begleitet ihre Mutter auf dem Weg zum Set. Vorher geht es für Heidi Klum aber in die Maske.

In Bademantel und mit Handtuchturban präsentiert das Model in einem kurzen Clip zunächst, welche Outfits für den ersten Drehtag zur Auswahl stehen. "Auf geht's, willkommen im Wahnsinn", scherzt Klum und filmt dabei an die zehn prall gefüllte Kleiderstangen, die in einem Hotelzimmer bereitstehen. "Die ganzen Klamotten ziehe ich noch an, da haben wir noch einiges vor uns. Aber heute ist der erste Tag von 'Germany's next Topmodel'", freut sich Klum. Auch ein "kleiner Covid-Test" stehe auf der Tagesordnung.

In einem knallroten Einteiler geht es Richtung Set. An Klums Seite: Tochter Leni. Normalerweise hält die Model-Mama ihre vier Sprösslinge aus ihren sozialen Medien fern. Wenn sie Fotos von ihnen postet, dann meist nur von hinten, verpixelt oder verhüllt. Leni ist inzwischen aber ab und zu auf dem Instagram-Account ihrer Mutter zu sehen.

"So aufgeregt, die ganzen neuen Models zu treffen. Leni, wirst du mir helfen?", fragt Klum ihre Tochter in einem weiteren Video. Die 16-Jährige, die hinter einem Mundschutz versteckt ist, reagiert darauf mit einem deutlichen "Ja".

Die Autofahrt hält das Mutter-Tochter-Duo zudem mit einem gemeinsamen Schnappschuss fest. Klum nennt es den "Bring dein Kind mit zur Arbeit"-Tag. Auch hier ist ihre Tochter nur mit Maske zu sehen.

Am Set werden bei Klum die letzten Feinheiten in Sachen Make-up abgeschlossen. In einem dritten Video sind hinter der vierfachen Mutter ein XXL-Greenscreen sowie ein langer Laufsteg zu sehen. Ein konkreter Sendestart für die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" wurde von ProSieben bisher nicht bekanntgegeben. Wie jedes Jahr sollen die neuen Folgen aber im Frühjahr 2021 ausgestrahlt werden.