Was ist denn hier los? Halloween ist da und der größte Fan des Gruselfests steht noch immer ohne Kostüm da? Aber gemach: Wenn man Heidi Klum glauben darf, steht die Verkleidung unmittelbar bevor. Dafür lässt sie aber erst einmal sämtliche Hüllen fallen.

Die vergangenen beiden Jahre waren zweifelsohne bitter für Heidi Klum. Schließlich konnte angesichts der Corona-Pandemie ihre mittlerweile legendäre Halloween-Sause zweimal in Folge nicht stattfinden.

Nun gut, zumindest mit ein paar gruseligen Clips, die sie auf ihrer Instagram-Seite postete, hielt die 49-Jährige sich und ihre Fans im vergangenen Jahr bei Laune. Aber natürlich geht nichts über eine leibhaftige Party, in der sich die Gäste gegenseitig live und in Farbe das Gruseln lehren.

Von Fiona bis Jessica Rabbit

2022 soll Klums Halloween-Feier deshalb endlich wieder steigen. Und wie jedes Mal darf im Vorfeld des Events gerätselt werden, mit welchem spektakulären Kostüm die Gastgeberin diesmal auftrumpfen wird. In der Vergangenheit verbreitete Klum schließlich bereits unter anderem als außerirdischer Cyborg, Shreks Oger-Geliebte Fiona oder Karikatur der Comic-Heldin Jessica Rabbit Angst und Schrecken.

Ihre Followerinnen und Follower ließ die Model-Mama dabei regelmäßig an der Entstehung ihrer Verkleidung teilhaben. Ausgerechnet bei ihrem diesjährigen Halloween-Comeback nach der Corona-Zwangspause hielt sie sich bislang jedoch mit Hinweisen auf ihre mögliche Kostümierung ziemlich bedeckt. Bis jetzt! Nur kurz bevor das Grusel-Fest steigt, meldete sich Klum auf Instagram zur Sache zu Wort.

Man sieht ... nichts

Was wir auf dem Foto zum zugehörigen Post sehen ist … nichts. Nun ja, zumindest nichts, was schon auf Klums Kostüm in diesem Jahr schließen lassen könnte. Stattdessen erspähen wir die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin nahezu komplett hüllenlos vor einer Smartphone-Kamera. Sie trägt lediglich einen Slip, den sie noch dazu ein Stück nach unten gezogen hat.

Dass der freizügige Schnappschuss mit Halloween zu tun hat, erfahren wir nur aus dem Kommentar, den Klum ihm angefügt hat. "Halloween Vorbereitungen. Schritt eins", ist da zu lesen.

Was das wohl zu bedeuten hat? Geht Klum womöglich als Eva und ihr Mann Tom Kaulitz stößt als Adam hinzu? Oder macht sie uns in diesem Jahr gar die Micaela Schäfer? Nicht nur Klums zehn Millionen Followerinnen und Follower bei Instagram werden aber wohl nicht allzu lange auf die Folter gespannt. Die Auflösung dürfte schon bald folgen.