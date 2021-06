Seit vier Tagen in Psychiatrie

Noch immer sitzt Helena Fürst in der Psychiatrie fest, alle Bemühungen, sich aus der misslichen Lage zu befreien, scheitern. Nun verlängert ein positiver Corona-Test ihren Aufenthalt zusätzlich - dabei sind die Zustände in der Klinik nach den Worten der Ex-Dschungelcamperin nur schwer zu ertragen.

Ex-TV-Anwältin und Dschungelcamp-Veteranin Helena Fürst meldet sich erneut aus der geschlossenen Psychiatrie der Uni-Klinik Frankfurt zu Wort. Der "Bild"-Zeitung sagte die 47-Jährige: "Es gibt überhaupt keine rechtliche Grundlage, mich hier länger festzuhalten. Ich bin völlig gesund, das ist Freiheitsberaubung."

Fürst war am Donnerstagabend nach einem Nachbarschaftsstreit von der Polizei festgenommen worden. Weil sie Widerstand leistete, wurde sie von einem Arzt untersucht, ein Richter ordnete daraufhin ihre Einweisung an. Am Samstag wurde ihre Situation publik, RTL und "Bild"-Zeitung berichteten.

Ihre Lage in der Klinik schildert Fürst so: "Vor meiner Tür sitzt eine Schwester, ich werde Tag und Nacht bewacht. Mein Zimmer stinkt wie ein Klo, das 50 Jahre nicht geputzt wurde. Es riecht erbärmlich nach Urin, ich habe heute den ganzen Tag geputzt." Vom Putzen sei sie "von oben bis unten schwarz und dreckig. Aber man lässt mich hier noch nicht mal duschen", wird sie von der "Bild"-Zeitung zitiert.

"Das werde ich durchsetzen!"

Neben ihrer Einweisung verkompliziert Unklarheit über eine mögliche Corona-Infektion Fürsts die Situation. Nach ihrer Einlieferung fiel ein Corona-Test laut "Bild"-Zeitung positiv aus, ein zweiter dagegen negativ. "Trotzdem hat das Gesundheitsamt angeordnet, dass mein Aufenthalt hier verlängert wird und ich in Quarantäne bleiben muss", sagt Fürst. Das wolle sie jedoch nicht akzeptieren. Sie sagt kämpferisch: "Ich werde hier rausmarschieren, das werde ich durchsetzen!"

Fürst berichtet der "Bild"-Zeitung von einem sechsseitigen Widerspruch gegen die richterliche Einweisung. "Ich habe aktuelle Atteste, dass ich gesund bin. Für die Sat.1-Show [Anm. d. Red.: von der sie am Abend des Nachbarschaftsstreits heimgekehrt war] bin ich sogar aus einem Hubschrauber gesprungen. Das wird wohl eine kranke Frau nicht einfach so fertigbringen."