Während sich die Fans fragen, wann Thomas Seitel seiner Helene Fischer endlich die Fragen aller Fragen stellt, wird bekannt: Die beiden sollen sich bereits 2021 das Ja-Wort gegeben haben.

Bislang wussten es nur Freunde und Familie: Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel haben offenbar bereits wenige Tage vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Nala geheiratet. Das berichtet die "Bild"- Zeitung. Demnach habe die Hochzeit am 11. Dezember 2021 stattgefunden, sieben Tage vor der Geburt ihres Kindes. Nur der engste Kreis sei in die Pläne des Paares eingeweiht gewesen. Der Sängerin ist es laut dem Bericht wichtig gewesen, sich ohne Fans, Kameras und Fotografen das Ja-Wort zu geben. Auf Fotos, die der Zeitung vorliegen, ist an Fischers rechter Hand außerdem ein goldener Ehering zu erkennen.

Fischer und Seitel sind seit 2018 ein Paar. Der 38-Jährige ist als Tänzer und Artist Teil der aufwendigen Showeinlagen während Helene Fischers Konzerten - und bei denen hat es auch zwischen der Schlager-Queen und ihm gefunkt. Für Fischer wurde aus einem Kollegen damit erneut ein Lebensgefährte: Auch ihren Ex-Partner Florian Silbereisen hatte die Sängerin 2005 während Auftritten kennen und lieben gelernt.

Seitel ist Diplom-Sportwissenschaftler. Er wechselte nach 20 Jahren Leistungssport als Turner ins Artisten-Geschäft und trat anschließend im renommierten und für seine spektakulären Akrobatik-Einlagen bekannten "Cirque du Soleil" auf. Dank knochenharten Trainings und Wettkämpfen in der Bundesliga gelang der Wechsel aus der Turnhalle in die Manege.

Der Entertainer Silbereisen und Fischer trennten sich nach zehn gemeinsamen Jahren. Gleichzeitig wurde publik, dass Fischer mit Seitel einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Dabei galten Fischer und Silbereisen als unzertrennlich, obwohl sie kaum etwas an Persönlichem von sich preisgaben. Silbereisen hat einmal in "Bild" die Beziehung der beiden wie eine Begegnung zweier perfekt aufeinander abgestimmten Menschen beschrieben. "Wir denken ähnlich, können über ähnliche Dinge lachen. Und wir leben in einer ähnlichen Situation, sodass wir uns gegenseitig gut verstehen und beistehen können."