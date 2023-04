Auf einen Moment wie diesen haben die Fans von Helene Fischer sehnsüchtig gewartet. Am Wochenende ist es endlich so weit: Bei einem ihrer Konzerte in Hamburg lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. Der gemeinsame Auftritt mit ihrem Freund Thomas Seitel kulminert in einem Kuss.

Dass sie mit dem Akrobaten Thomas Seitel zusammen ist, ist kein Geheimnis. Schließlich hat Helene Fischer mit ihm sogar eine Tochter. Bekannt ist auch, dass der 38-Jährige selbst Teil der Bühnenshows der Sängerin ist. So auch bei Fischers "Rausch"-Tour, die vergangenen Dienstag in Hamburg begonnen hat.

Bereits bei den ersten der insgesamt fünf Konzerte in der Hansestadt konnten die Fans erleben, wie sich Fischer und Seitel zum Song "Hand in Hand" gemeinsam an Seilen in die Lüfte schwangen. Dabei schmachtete der oberkörperfreie Seitel seine Herzensdame innig an, ehe er - passend zum Song - mit ihr Hand in Hand die Bühne verließ.

Bei Fischers Konzert am Samstag nun konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Barclays Arena aber noch einmal eine emotionale Steigerung erleben, die dankenswerterweise auch auf Video festgehalten und auf einer Fanpage bei Instagram veröffentlicht wurde: Die Schlager-Queen und ihr Lebensgefährte ließen ihren Gefühlen freien Lauf und knutschten auf der Bühne.

Insgesamt 700.000 Fans erwartet

Damit dürfte die Erwartungshaltung der Fans für die rund 65 verbleibenden Konzerte der "Rausch"-Tour noch ein Stückchen nach oben geschraubt worden sein. Insgesamt werden in den kommenden Wochen und Monaten rund 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Fischers Konzerten erwartet. Der letzte Auftritt der 38-Jährigen im Rahmen der aktuellen Tournee ist für den 8. Oktober in Frankfurt am Main geplant.

Ursprünglich hatte der Konzertreigen bereits am 21. März in Bremen starten sollen. Wegen einer Rippenverletzung musste Fischer den Tour-Auftakt jedoch verschieben. Die ausgefallenen Shows in Bremen und Köln werden aber nachgeholt. Zudem tingelt die Sängerin unter anderem durch Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, Arnheim und München.

Die Fans erwartet zweifelsohne eine spektakuläre Show, die Fischer in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil konzipiert hat und auf die Bühne bringt. Drei Stunden lang präsentiert sie nicht nur ihre größten Hits sowie Songs von ihrem jüngsten Album "Rausch", sondern hält das Publikum auch mit Akrobatikeinlagen bei Laune. Doch auch sie selbst ist glücklich über ihr großes Live-Comeback: "Es ist wunderschön, wieder zurück zu sein auf dieser Bühne", rief sie den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Tour-Auftakt in Hamburg zu.