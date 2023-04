Mit Thomas am Trapez? Helene Fischer startet Tour in Hamburg

Das Warten hat für alle Helene-Fischer-Fans endlich ein Ende. Am Dienstagabend feiert die Schlager-Queen in Hamburg ihren Tourstart, den sie zuletzt wegen einer Rippenfraktur verschieben musste. Angeblich hat sie dabei auch eine ganz besondere Überraschung in petto.

Es ist so weit: In der ausverkauften Hamburger Barclays Arena feiert Helene Fischer am Abend den Auftakt ihrer großen "Rausch Live"-Tour. Eigentlich hatte der Startschuss für den Konzertreigen schon am 21. März in Bremen fallen sollen. Doch nachdem sich die Sängerin bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen hatte, musste sie die Konzerte in Bremen und Köln verschieben. Und so kommen nun als Erstes die Hamburger in den Genuss ihrer neuen Show.

Im Rahmen der Tour wird die Schlager-Queen Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. Insgesamt 70 Termine stehen bei der 38-Jährigen im Kalender. Neben Hamburg, Bremen und Köln wird sie in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München auf der Bühne stehen. Das große Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt am Main statt.

Unterstützt vom Cirque du Soleil

Neben ihren größten Hits können Fans viel Akrobatik bei den Shows erwarten. Wie schon in der Vergangenheit arbeitet Helene Fischer auch diesmal mit dem kanadischen Cirque du Soleil zusammen. So heißt es etwa auf der Webseite der Kölner Lanxess Arena: "Ihre Songs und ihre Performance werden vom Cirque du Soleil zu einem einzigartigen Show-Universum verschmolzen, das sich vor den Augen der Fans entfaltet."

Die Fans könnten sich auf Musik, Tanz und "sensationelle Artistik" freuen. Fischer spiele dabei mit den Elementen, "ob Wasser, Wind, Licht oder Energie". Sogar die Schwerkraft scheine aufgehoben, "wenn Helene Fischer über dem Publikum schwebt".

Die Show bestehe aus insgesamt fünf "durchchoreografierten Akten", heißt es. In ihnen erzähle Fischer "eine Geschichte, die davon handelt, wie man seine individuellen Fähigkeiten entdeckt und die Welt mit Mut, Zuversicht und Selbstvertrauen jeden Tag ein bisschen besser machen kann". Die Sängerin habe ihre Songs noch nie in dieser Weise in Szene gesetzt. Auch für ihre Akrobatik-Einlagen habe sie sich noch nie so viel vorgenommen.

"Momente voller Emotionen"

Umso besser, dass ihr dabei vielleicht jemand zur Seite steht, der auch mögliche Schwächen der Sängerin nur allzu gut kennen sollte. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird nämlich erstmals seit 2018 auch Fischers Lebensgefährte Thomas Seitel, mit dem sie eine einjährige Tochter hat, mit ihr die Bühne teilen. Der 38-Jährige werde bei mindestens einem Song mit der Schlager-Queen durch die Lüfte fliegen, heißt es.

Zu den Spekulationen um den Überraschungsauftritt ihres Freundes hat sich Fischer natürlich nicht geäußert. "Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen und einen wahren Rausch der Sinne kreieren!", ließ sie sich aber im Vorfeld ihrer Tournee entlocken.

Kaum noch Tickets

Fischer hatte nach ihrer Baby-Pause 2022 lediglich ein Deutschland-Konzert gegeben. Am 20. August stand sie knapp zweieinhalb Stunden vor 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf einer Open-Air-Bühne in München. Es war das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere, das jedoch von Regen und Gewitter etwas getrübt wurde.

Diese Sorge müssen sich die Fans bei der nun anstehenden Hallentour der Sängerin nicht machen. Eher schon die, überhaupt noch ein Ticket zu ergattern. Nur vereinzelt sind noch Restkarten verfügbar. Die Nachholtermine in Bremen sind vom 10. bis 12. Mai geplant, in Köln finden sie zwischen dem 25. August und 2. September statt. Alle Tickets für die zuvor abgesagten Shows haben ihre Gültigkeit behalten.