Da ist sie wieder! Heiß erwartet und nun endlich da. Gerade als die Spannung kaum noch auszuhalten ist, meldet sich Helene Fischer zu Wort. Auf Instagram spricht die Schlagerkönigin zu ihren Fans und hinterlässt am Ende doch noch ein paar Fragezeichen. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Schlager-Star Helene Fischer meldet sich nach langer medialer Abstinenz endlich wieder auf Instagram zu Wort. "Hallo ihr Lieben! Ja, lang ist's her", startet die 36-Jährige ihre aktuelle Instagram-Story und wendet sich darin direkt an ihre treuen Fans.

Helene Fischer meldet sich endlich in ihrer Instagram-Story zurück. (Foto: Instagram/helenefischer)

Auch an ihr seien die "verrückten Zeiten" nicht spurlos vorübergegangen und so muss sie zugeben: "Die ganze Welt hat sich verändert und auch ich habe mich verändert!" Das letzte Jahr sei für Fischer eine sehr intensives gewesen, in dem sie aber auch Zeit hatte, sich zu reflektieren und anscheinend auch an neuer Musik zu arbeiten!

Seit einigen Tagen spekulierten ihre Fans, was der mysteriöse Countdown auf ihrer Homepage zu bedeuten habe. Was passiert also in 15 Tagen fragen sich alle? Die Hoffnung war groß, dass der Schlagerstar am 5. August, ihrem 37. Geburtstag, tatsächlich neue Musik veröffentlichen wird. Gerüchte über ein neues Album halten sich ja schon länger.

"Wir werden uns jetzt öfter sehen"

Jetzt kommt endlich die Bestätigung durch Helene Fischer selbst. Sie habe intensiv an ihrem neuen Album gearbeitet und sich endlich mal die Zeit nehmen können, an Songs zu schreiben. Sie habe sich selbst so einbringen können, wie sie es noch nie zuvor gekonnt habe. Die 36-Jährige verspricht, dass das kommende ihr "persönlichstes Album ever" sein werde. Und es kommt sogar noch besser: Fans können sich schon bald auf eine neue Single freuen, die, wie sie verrät, ein Duett werde. Wer der Duettpartner sein wird, hat die Sängerin allerdings nicht verraten.

Man hat das Gefühl, Helene Fischer hat ihre Fans wirklich vermisst und ebenso den Austausch, den man sonst vor allem bei Konzerten und anderen Begegnungen hat. Zum Abschluss ihrer Nachricht sendet sie ihren Anhängern nicht nur Küsschen und Grüße, sondern auch das Versprechen: " Wir werden uns jetzt öfter sehen!" Ihre Fans wird das sicherlich freuen.