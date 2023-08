Ihre Fans dürfte es nicht stören. Doch Helene Fischer behält wohl eine bleibende Erinnerung an ihren Trapez-Unfall vor rund zwei Monaten bei einem Konzert in Hannover zurück. So ist an ihrer Nasenwurzel eine kleine Narbe zu erkennen, als sie nun bei einer Unternehmensfeier bei Gütersloh auftritt.

Dass Helene Fischer eine Kämpfernatur ist, steht außer Frage. Anders könnte sie ihre Mammut-Tourneen samt artistischer Show-Einlagen gar nicht bewältigen. Auch ihr Unfall während einer Trapez-Einlage vor rund zwei Monaten in Hannover kann die 39-Jährige nicht stoppen. So stand Fischer nun am Wochenende bereits wieder auf der Bühne.

Anlass war die Firmenfeier eines Küchenherstellers bei Gütersloh. Wie unter anderem RTL berichtet, war die Sängerin dort am Samstag als Überraschungsgast aufgetreten.

In den sozialen Netzwerken machen Schnappschüsse von der Show die Runde, die wohl etwas bescheidener ausfiel als die Mega-Konzerte, die Fischer normalerweise auf die Bühne bringt - "ohne spektakuläre Turn-Elemente", wie etwa die "Bild"-Zeitung schreibt.

Fischer trägt Ehering

Für die Fans der Schlagerqueen dürfte Fischers Auftritt dennoch in gewisser Weise spektakulär gewesen sein. Schließlich offenbarte er, dass die Sängerin wohl eine bleibende Erinnerung an ihren Trapez-Unfall zurückbehalten wird. So ist bei genauem Hinsehen eine kleine Narbe auf Fischers Nasenrücken zu erkennen - die Stelle, an dem ihr das Turngerät so heftig ins Gesicht geknallt war, dass ihr sogar das Blut über das Gesicht strömte.

Und nicht nur das: Auch einen Blick auf Fischers Ehering können die Fans auf den Fotos von der Unternehmensfeier erhaschen - seit Dezember 2021 ist die Sängerin mit dem Akrobaten Thomas Seitel verheiratet, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat.

Mit ihrem Auftritt im Rahmen einer privaten Veranstaltung hat Fischer zugleich den Countdown zur Fortsetzung ihrer "Rausch"-Tournee gestartet. So werden ab Freitag zunächst mehrere verschobene Konzerttermine in Köln nachgeholt. Danach geht es mit Shows in Wien, Arnhem in den Niederlanden, Zürich, München und Frankfurt weiter.