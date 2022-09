"Die Welt ist so scheiße"

Er war Schauspieler, Moderator und Comedian. Doch vor allem seine Präsentation des Dschungelcamps an der Seite von Sonja Zietlow bescherte Dirk Bach Kultstatus, bis er 2012 mit nur 51 Jahren plötzlich starb. Eine gute Freundin hat daran noch heute sehr zu knapsen: Hella von Sinnen.

Zehn Jahre nach dem Tod ihres besten Freundes Dirk Bach schüttet Komikerin Hella von Sinnen ihr Herz aus. Sie sei noch immer nicht über den Verlust hinweg, macht sie im Interview mit dem Magazin "Bunte" deutlich.

Sie sei jetzt 63 Jahre alt und habe davon 30 Jahre ihres Lebens mit Bach verbracht, so von Sinnen, die mit bürgerlichem Namen Hella Kemper heißt. "Wir haben zusammen gewohnt, zusammen gearbeitet. Die Welt ist so scheiße geworden, seit er weg ist. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Mann vermisse", erklärt sie.

Eigentlich wolle sie nicht trauern, sondern verdrängen, führt von Sinnen aus und bezeichnet sich selbst in diesem Zusammenhang als "Königin der Verdrängung". Trost finde sie im Kontakt mit ihrer Ex-Partnerin Cornelia Scheel: "Wir haben uns genauso lieb wie früher. Conny hat eine neue tolle Frau und einen lustigen Hund. Wir unternehmen viel zusammen und sie ist immer noch meine Managerin."

Dirk Bach war am 1. Oktober 2012 in einem Berliner Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Mutmaßliche Todesursache war Herzversagen, nachdem Bach zuvor bereits an Problemen mit seinem Herz gelitten hatte. Der Schauspieler, Moderator und Comedian wurde 51 Jahre alt.

Zu seinem bevorstehenden zehnten Todestag erscheint ein neues Buch über Bach. Stars und Weggefährten erinnern sich darin an ihn zurück, allen voran Hella von Sinnen. Unter anderem schrieben Schulfreunde und Kostümbildner persönliche Briefe an Bach, ergänzt mit Fotos aus seinem Leben. "Dear Dicki" ist ab Dienstag erhältlich. Herausgegeben wird das Buch von Hella von Sinnen und Cornelia Scheel.

Der Komiker wurde in den 1990er-Jahren durch seine "Dirk Bach Show" bekannt, außerdem war er in den Serien "Lukas" und "Der kleine Mönch" zu sehen. Zu seinem Kultstatus als Moderator verhalf ihm schließlich das Dschungelcamp. Bach präsentierte das Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" von 2004 bis 2012 an der Seite von Sonja Zietlow.