Noch am Dienstag nimmt Olaf Scholz in Berlin am Klima-Gipfel teil, heute entspannt er schon in seinem Ferienort im Allgäu. Zwei Wochen werden der Kanzler und seine Ehefrau dort verbringen. Für ihn hat der Urlaub allerdings noch nicht wirklich begonnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Sommerurlaub begonnen: Laut übereinstimmenden Medienberichten sind der SPD-Politiker und seine Ehefrau Britta Ernst bereits in Nesselwang im Allgäu angekommen. Zuvor hatte Ernst bereits verraten, dass ein zweiwöchiger Urlaub im Allgäu ansteht.

Bei dem Feriendomizil des Paares handelt es sich um ein saniertes Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert mit sechs Zimmern und einer Terrasse. Außerdem verfügt das 320 Quadratmeter große Haus über einen Weinkeller und einen Wellnessbereich mit Sauna. Für 550 Euro die Nacht können die beiden SPD-Politiker auch den Ausblick auf die Berge und einen türkisgrünen Kiesweiher genießen.

Auch im Urlaub immer erreichbar

Die "Bild"-Zeitung hat den Kanzler bereits auf der Terrasse ablichten können. Der Tapetenwechsel scheint ihm gut zu bekommen, in kurzer Hose, T-Shirt und Brille sieht Scholz deutlich entspannter aus als in den vergangenen Wochen. Um seine Sicherheit muss er sich auch keine Gedanken machen: Während seines Urlaubs werden er und seine Ehefrau laut "Bild" durch einen Polizei-Container neben dem Ferienhaus und zahlreichen Kameras schwer überwacht. Im Nachbarhaus gebe es ein Notbüro mit Fernschreiber und abhörsicherer Kommunikation.

Der staatlich anerkannte Luftkurort scheint Scholz und Ernst zuzusagen: Schon letztes Jahr entschied sich das Ehepaar für eine Wandertour bei Nesselwang. Wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal musste der Urlaub damals allerdings vorzeitig unterbrochen werden.

Auch jetzt ist Scholz laut der Zeitung noch nicht im Entspannungsmodus angekommen. Aktuell soll er noch von seinem Ferienhaus aus arbeiten, heißt es. Ab Dienstag soll es nach Aussage eines Sprechers keine Termine mehr geben - erreichbar ist der Kanzler trotzdem immer.