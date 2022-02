Der gezwirbelte Bart und stets gute Laune sind seine Markenzeichen: Höhner-Sänger Henning Krautmacher wird seiner Band zum Ende des Jahres allerdings den Rücken kehren. Die närrischen Musiker soll es aber auch weiterhin geben.

Die Höhner müssen bald ohne ihren Frontmann auskommen: Henning Krautmacher zieht sich zurück. "Die Weichen sind jetzt gestellt, so dass ich mich am Jahresende aus dem Geschäft zurückziehen kann", sagt der Musiker im Interview mit "RP Online". Der Termin sei zwar "nicht in Stein gemeißelt, macht aber Sinn". Es sei "nicht einfach" gewesen, einen Nachfolger für ihn zu finden. "Letztlich hat es durch Kölsche Klüngel funktioniert", erzählt Krautmacher.

Schon seit November 2021 steht er mit Patrick Lück gemeinsam auf der Bühne. "Die Leute werden Patrick kennenlernen und sich davon überzeugen, dass er ein toller Vollblutmusiker, Sänger und Entertainer ist, der das Schiff am Ende des Jahres alleine steuern kann", ist sich Krautmacher sicher. Trotz seines Ausstiegs blickt Henning Krautmacher in die Zukunft der Band: "Grundsätzlich sind wir gut beraten, wenn die Höhner noch einige Jahrzehnte existieren. Also ruhen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren aus." Ganz im Gegenteil: Zum 50. Jubiläum in diesem Jahr plant die Kölner Musikgruppe "zwölf neue Songs für die Jubiläums-CD, die zeigen, dass es mit den Höhnern vorangeht", verrät der Frontmann. "Aber auch die alten Titel sind nicht vergessen", betont er.

Nach seiner Zeit bei den Höhnern wird ihm nicht langweilig. Krautmacher werde "wieder mehr in der Küche tätig sein". Außerdem habe der 64-Jährige vor, einen Roman zu schreiben: "Dazu brauche ich Zeit und Muße. Es ist eine Art Köln-Krimi über die Domstadt. Die Hauptrolle spielt ein Musiker." Auch die Musik hängt er nicht an den Nagel: Krautmacher werde weiterhin Songs schreiben, sobald er "neue Ideen" habe. "Ich muss dann ja nicht mehr selber singen", sagt er.

Seinen Abschied feiert Krautmacher auf der Deutschlandtour "Höhner Weihnacht". Am 22. Dezember steht sein letztes Konzert in Düsseldorf an. Seit 1986 - also 36 Jahre lang - war Krautmacher Mitglied der Höhner. Zu ihren bekanntesten Hits zählen das Karnevalslied "Viva Colonia" und der Song zur Handball-WM 2007 "Wenn nicht jetzt, wann dann?".