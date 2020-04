Schauspieler Harrison Ford ist als begeisterter Hobby-Pilot bekannt. Doch nicht immer hat er seine Leidenschaft im Griff. Schon mehrfach unterliefen ihm Bruchlandungen oder andere Schnitzer. Nun leistet er sich abermals einen Patzer.

Unter Umständen sollte Hollywood-Star und Hobby-Himmelstürmer Harrison Ford allmählich darüber nachdenken, seinen Pilotenschein abzugeben. Zum wiederholten Male ist es mit ihm am Steuer einer Kleinmaschine zu einem Vorfall gekommen, dieses Mal am Hawthorne Municipal Flughafen in Kalifornien. Audioaufnahmen, die der US-Seite "TMZ" vorliegen und in denen Ford zu hören sein soll, legen nahe, dass er Anweisungen eines Kontrollturm-Mitarbeiters missachtet hat.

In "Star Wars" hatte er die Sache irgendwie besser im Griff. (Foto: imago images/Everett Collection)

Was war geschehen? Ford war dem Bericht zufolge gerade gelandet, als ihn der Flughafen-Mitarbeiter aufforderte, zunächst noch auf dem Rollfeld auszuharren. Denn auf einer Bahn, die er mit seinem Flugzeug kreuzen musste, fanden gerade Lande- und Startübungen statt. Doch stattdessen beschleunigte Ford und kreuzte die Bahn dennoch, was ihm einen Rüffel des wütenden Tower-Mitarbeiters einbrachte.

"Sie müssen besser zuhören", ist der Mann in der Aufnahme zu hören. Ford gestand den Fehler daraufhin umgehend ein: "Entschuldigen Sie, Sir, ich dachte Sie hätten das genaue Gegenteil gesagt. Es tut mir schrecklich Leid!" Die beiden Flugzeuge sollen sich dem Berich zufolge jedoch über einen Kilometer voneinander entfernt befunden haben, zu keiner Zeit habe daher eine Gefahr bestanden. Der Vorfall werde dennoch von der Federal Aviation Administration untersucht, heißt es weiter.

Auf dem Rollfeld gelandet

Vor rund drei Jahren war dem Schauspieler ein noch größerer Fehler unterlaufen. Damals landete er aus Versehen nicht auf der Landebahn, sondern auf dem Rollfeld und kam einem Linienflugzeug mit über 100 Passagieren sehr nahe. Seinerzeit stand eine Zwangsabgabe seines Pilotenscheins im Raum, letztendlich durfte er ihn aber behalten.

Rettungskräfte auf dem Golfplatz - hier musste Ford 2015 notlanden. (Foto: picture alliance / dpa)

Im Jahr 2015 trug er dagegen keine Schuld, als er mit einer historischen Propeller-Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Golfplatz notlanden musste - der Motor des Flugzeugs war kurz nach dem Abheben ausgefallen, Ford erlitt Berichten zufolge mehrere Knochenbrüche, sonst kam jedoch niemand zu Schaden.

Erste Bruchlandung 1999

Die erste Bruchlandung seines Lebens legte Ford 1999 in einem Helikopter hin. Eine Notfallübung lief nicht wie geplant und der Star kam mitsamt seinem Fluglehrer unsanft auf, der Hubschrauber kippte dabei auf eine Seite. Weder Ford noch sein Lehrer wurden dabei verletzt.

Harrison Ford ist aus zahlreichen Hollywood-Filmen bekannt. Kultstatus haben etwa seine Rollen in "Star Wars" und "Indiana Jones". Aber auch in einem ikonischen Streifen wie "Blade Runner" wirkte er mit.