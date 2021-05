Wer zu "Bares für Rares" kommt, möchte seine mehr oder weniger liebgewonnenen Habseligkeiten zu Geld machen. Seine Ehefrau jedoch will selbstredend niemand eintauschen! Dennonch wäre ausgerechnet Moderator Horst Lichter sie fast wegen der Sendung losgeworden.

"Bares für Rares" war in Sachen Job definitiv ein Glücksgriff für Moderator und TV-Koch Horst Lichter. Die Trödel-Show hat sich schließlich im Laufe der Jahre zu einem wahren Zuschauermagneten gemausert. Weniger segensreich war die Sendung dagegen für das Privatleben Lichters mit seiner Ehefrau Nada. So wäre die Ehe des Paares, das seit 2009 verheiratet ist, sogar beinahe an ihr zerbrochen.

Nach sieben Jahren "Bares für Rares" sei der 59-Jährige an seine Grenzen gestoßen, berichtet die "Bunte". Im Interview mit dem Magazin erklärt Lichter: "Ich habe über 200 Tage im Hotel geschlafen, das war nicht einfach für uns." Und er ergänzt: "Das war eine innere Zerrissenheit, wir führten eine Ehe auf Besuch."

Die beiden hätten ihre Beziehung nach gut 25 Jahren jedoch unbedingt retten wollen. Deshalb hätten sie sich schließlich eine neue Wohnung in Job-Nähe gesucht.

Bewegter Lebenslauf

"Das erste Mal in meinem Leben fahre ich morgens zur Arbeit und abends komme ich heim zu Frau und Pudel", erklärt Lichter. Für ihn sei dies "eine ganz wunderbare neue Lebenserfahrung". Zugleich sei es für ihn "die Bestätigung, dass unsere Liebe richtig ist".

Der 1962 geborene Lichter hat bereits einen bewegten Lebenslauf hinter sich. Nach einer Ausbildung zum Koch arbeitete er zunächst im Bergbau und auf einem Schrottplatz. Bereits in jungen Jahren erlitt er zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt.

Mit dem Fernsehen kam Lichter eher zufällig in Berührung, als ein TV-Team an einem Bericht über ein von ihm betriebenes Restaurant namens "Oldiethek" arbeitete. Nach dem Einsatz in diversen Kochsendungen übernahm der passionierte Sammler 2013 die Moderation von "Bares für Rares" im ZDF. Das Konzept der Show, in der Zuschauer ihren Besitz zunächst schätzen lassen, um ihn dann möglichst teuer an einen Händler zu veräußern, ist denkbar einfach. Dennoch - oder gerade deshalb - erfreut sich das Format enormer Beliebtheit.