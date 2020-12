In vielen Branchen wäre eine Einstellung nach einem Gefängnisaufenthalt undenkbar. Nicht so in Hollywood. Seit Felicity Huffman im Zuge des Uni-Bestechungsskandals hinter Gitter musste, wird sie mit TV-Angeboten regelrecht bombardiert. Ihre erste Rolle soll sie bereits ergattert haben.

Schauspielerin Felicity Huffman hat den Uni-Bestechungsskandal offenbar ganz und gar hinter sich gelassen. Wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet, soll Huffman bald schon wieder vor der Kamera stehen. Demnach soll die 57-Jährige für eine Sport-Comedy-Serie bei dem Sender ABC angeheuert haben.

Die noch unbetitelte Serie, die auf echten Begebenheiten basiert, dreht sich um eine Frau, die nach dem Tod ihres Ehemannes das 2. Liga-Baseballteam der Sacramento River Cats übernimmt. Der Schauspieler Zack Gottsagen spielt ihren Sohn, einen großen Baseball-Fan mit Down-Syndrom. Als Drehbuchautorin ist dem Bericht zufolge Becky Hartman Edwards mit an Bord.

Begehrter denn je

Felicity Huffman soll 15.000 Dollar (13.000 Euro) Schmiergeld gezahlt haben, um zu erreichen, dass Antworten ihrer ältesten Tochter beim landesweiten Uni-Einstufungstest SAT nachträglich aufgebessert würden. 2019 wurde sie zu einer vierzehntägigen Gefängnisstrafe, einem Jahr auf Bewährung, einer Geldstrafe und gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Ende Oktober vermeldeten mehrere US-Medien, dass Huffman ihre Strafe vollständig verbüßt habe, da am 25. Oktober 2020 die Bewährung abgelaufen war. Auch die Sozialstunden hatte sie abgeleistet und die Geldstrafe bezahlt.

Ihre Haftstrafe hatte sie bereits im Oktober 2019 angetreten und war nach elf Tagen im Knast wieder entlassen worden. Laut "Deadline" soll Huffman, nachdem sie wieder auf freien Fuß gekommen war, gerade zu mit Angeboten zu TV-Serien und Pilotfilmen bombardiert worden sein.

Ob Lori Loughlin ebenso von ihrer Haftstrafe profitieren wird wie Huffman? Die "Full House"-Darstellerin und ihr Ehemann Mossimo Giannulli sitzen derzeit ebenfalls wegen eines Uni-Bestechungsskandals im Gefängnis. Loughlin soll kurz vor Weihnachten wieder auf freien Fuß kommen, der Modedesigner erst im Mai 2021. Im Gegensatz zu Huffman bekannten sich Loughlin und Giannulli nicht gleich schuldig.