Vor einigen Monaten kommen neue Liebesgerüchte um Michelle Hunziker und ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti auf. Nun tanzen die beiden italienischen Stars und ihre Tochter Aurora im neuen Video des Sängers gemeinsam - auf die Liebe.

Seit ihrer Trennung von ihrem zweiten Ehemann Tomaso Trussardi hoffen in Italien viele Menschen auf ein Liebes-Comeback von Michelle Hunziker und ihrer ersten großen Liebe, Schmusesänger Eros Ramazzotti. Schließlich waren sie einst das Traumpaar der italienischen Fernsehlandschaft, ihre Liebe krönte die 1996 geborene Tochter Aurora.

Im Februar, bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt nach vielen Jahren, sah auch alles ganz danach aus: In Hunzikers Show "Michelle Impossible" sangen sie im Februar "Più bella cosa" ("Schönste Sache") - den Song, den der 58-Jährige seiner Liebsten einst widmete. "Unsere Liebesgeschichte ist wunderschön gewesen, wie soll man so was erklären", sagte Ramazzotti im Anschluss. Das Schönste, das daraus hervorging, sei aber Tochter Aurora, da waren sich die beiden einig. Dann die große Enttäuschung: Sie seien "nur Freunde", bestätigte das Ex-Paar in der Sendung.

Das neue Musikvideo von Ramazzottis Lied "Ama" bietet nun aber erneut Raum für Spekulationen. Denn darin überraschen seine Ex-Frau und ihre 25-jährige Tochter mit einem Gastauftritt.

In dem Clip, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, tanzt die kleine Familie ausgelassen vor der Kamera. Die Frauen tragen dabei Sonnenbrille und Anzug und haben sichtlich Spaß am Auftritt mit Ramazzotti. Das Lied handelt von der Liebe in ihren unterschiedlichen Formen. Unter anderem heißt es darin auf Italienisch: "Liebe befreit, denn auch du wirst wiedergeboren, jedes Mal, wenn du wieder liebst ... Liebe ist überall und hat tausend Facetten."

"Jeder sollte an seinem Platz bleiben"

Zu einem roten Herz-Emoji wählte Hunziker unter anderem ebenfalls dieses Zitat, als sie Ausschnitte aus dem Video auf ihrem Instagram-Account postete. Ihre Outfits und Tanzstile erinnern dabei an die berüchtigte Szene von John Travolta und Uma Thurman in "Pulp Fiction".

Der Italiener und die schweizerisch-italienische Moderatorin kamen 1996 zusammen. 1998 heirateten sie, doch schon 2002 folgte die Trennung. Geschieden sind sie seit 2009. Drei Jahre später begann Hunziker eine Beziehung mit dem italienischen Modeerben Tomaso Trussardi. Sie heirateten 2014 und haben zwei Töchter, die achtjährige Sole und die zwei Jahre jüngere Celeste. Im Januar gaben sie ihre Trennung bekannt.

Wie Tomaso Trussardi zu der Freundschaft seiner Ex und ihrem Ex-Mann steht, ist nicht bekannt. Einen kleinen Seitenhieb konnte er sich in einem Interview kürzlich jedoch nicht verkneifen. Darauf angesprochen, dass ausgerechnet Ramazotti Hunziker während der Trennungsphase moralisch beistehe, antwortete der 39-Jährige: "Er will ihr helfen, alles Negative zu überwinden. Aber vielleicht hätte er in anderen Momenten für sie da sein sollen. Jeder sollte an seinem Platz bleiben."