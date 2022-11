Tunika, Umhang, Hose, Gürtel, Leggings und Stiefel - das war die Ausstattung von Schauspieler Christopher Reeve als erster "Superman". Das Kostüm kommt nun unter den Hammer - und erzielt ein stattliches Sümmchen.

Vor über 40 Jahren schlüpfte Christopher Reeve (1952-2004) erstmals in das berühmte "Superman"-Kostüm. Jetzt hat der originale Anzug aus Richard Donners Comicverfilmung von 1978 den Besitzer gewechselt. Bei einer Auktion am Donnerstag (3. November) in London ist das Stück Filmgeschichte für mehr als 350.000 Euro versteigert worden.

Konkret brachten Tunika, Umhang, Hose, Gürtel, Leggings und Stiefel laut des Auktionshauses "Propstore Auction" 312.500 britische Pfund (circa 365.100 Euro) ein. Zuvor war geschätzt worden, dass die Teile für bis zu 500.000 britische Pfund unter den Hammer gehen könnten. Wer der neue Besitzer ist, wurde nicht bekannt gegeben.

Laut der Auktionsseite kam das Kostüm teilweise auch in den beiden "Superman"-Fortsetzungen zum Einsatz. Die langärmelige Tunika besteht demnach aus blauem Nylon und hat auf dem Etikett die Worte "Christopher Reeve Normal 18.628 Superman 3" eingestickt, um es von dem Kostüm des "Evil Superman" aus dem dritten "Superman"-Film zu unterscheiden.

Christopher Reeve wurde durch die Rolle des "Superman" international bekannt. Nach einem Reitunfall 1995 war der Schauspieler vom Hals abwärts gelähmt und zog sich größtenteils aus der Filmproduktion zurück. 2004 starb Reeve nach einem Herzstillstand. Der Film "Superman Returns" aus dem Jahr 2006 ist ihm gewidmet worden.

Der Superheld mit dem "S" auf der Brust wird bald auf die Leinwand zurückkehren. Der britische Schauspieler Henry Cavill schlüpft erneut in die Rolle von Clark Kent. "Ich wollte es offiziell machen, dass ich als Superman zurück bin", sagte er. Cavill spielte den DC-Helden zum ersten Mal 2013 in "Man of Steel". In "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) und "Justice League" (2017) war er ebenfalls in der Rolle zu sehen. Bei allen drei Filmen führte Zack Snyder Regie.