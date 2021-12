Eigentlich heißt es ja: Glück im Spiel, Pech in der Liebe - oder umgekehrt. Für Ilkay Gündogan trifft das jedoch nicht zu. Für den deutschen Fußball-Nationalspieler läuft es sowohl auf dem Platz gerade rund als auch privat. Nun hat er sich verlobt.

Sportlich ist Ilkay Gündogan in jüngster Zeit obenauf. Mit Manchester City verlor er zwar gerade erst in der Champions League gegen RB Leipzig, dennoch zogen die Engländer als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Und auch in der Premier League führt "Man City" aktuell die Tabelle an.

Doch der 31-Jährige feiert nicht nur auf dem grünen Rasen Erfolge, sondern auch abseits davon. Bedeutsamer als jeder Sieg im Fußballstadion dürfte für ihn dieser Triumph sein: Gündogan hat sich mit TV-Moderatorin Sara Arfaoui verlobt.

Die freudige Nachricht gab der deutsche Nationalspieler auf seiner Instagram-Seite bekannt. Dort schreibt er: "Mein Mensch fürs Leben" und "Frau Gündogan". Auf dem Bild, das er dazu teilt, ist das Paar in einem Raum voller herzförmiger Ballons zu sehen. Auch ein Strauß roter Rosen und ein "I love you"-Schriftzug aus Ballons sind halb zu erkennen.

Gündogan hat den Arm um seine Verlobte gelegt, die ein schwarzes Minikleid trägt. Er hält ihre Hand, an der der Verlobungsring gut zu erkennen ist.

Erstes Pärchen-Foto im Juli

Ein erstes offizielles Pärchenbild der beiden hatte es bereits im Juli auf Instagram gegeben: Sara Arfaoui teilte damals mit ihren Followern ein Foto mit dem Fußball-Star. Sie fügte ein Herzchen-Emoji hinzu. Gündogan selbst wiederum teilte in einer Instagram-Story das Bild, auf dem Arfaoui ihren Kopf auf seine Schulter legt.

Arfaoui ist in Nizza aufgewachsen und hat tunesische Wurzeln. Sie arbeitet als Moderatorin beim italienischen Sender Rai 1. Seit 2019 ist sie dort in der Quiz-Show "L'Eredità" zu sehen. Nebenher betätigt sich die 26-Jährige auch als Model, unter anderem beim Modelabel "Guess".

Gündogan hat bereits eine längere Beziehung mit einem anderen TV-Star hinter sich. 2013 kam er mit der früheren "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin Sila Sahin zusammen. Zwei Jahre später allerdings erfolgte die Trennung. Sahin angelte sich darauf erneut einen Fußballer - 2016 heiratete sie Samuel Radlinger, mit dem sie inzwischen auch zwei Kinder hat.