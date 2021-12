Seit mehr als zwei Jahren gehen Irina Shayk und Bradley Cooper bereits getrennte Wege, sind aber weiterhin für die gemeinsame Tochter da. Dass Shayk nun auf der Premiere zum neuen Film ihres Ex-Freundes erscheint, ist selbst für ihn ein echtes Highlight.

US-Hollywood-Star Bradley Cooper und seine Ex-Freundin, das russisches Model Irina Shayk, haben am Mittwoch die Weltpremiere seines neuen Films "Nightmare Alley" in der Alice Tully Hall in New York City besucht. "Es ist etwas ganz Besonderes", sagte Cooper "Entertainment Tonight" über Shayks Unterstützung bei der Veröffentlichung des Streifens. Gemeinsame Fotos auf dem roten Teppich gab es aber nicht.

Das Supermodel und der Schauspieler waren vier Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2019 trennten. Sie haben die gemeinsame vierjährige Tochter Lea und sollen sich auch der Kleinen zuliebe gut verstehen.

Neuer Film kommt im Januar

In seinem neuen Film spielt der "A Star Is Born"-Star Stanton Carlisle, einen Mann aus Mississippi, der vom Pech verfolgt ist. Als er auf einem Jahrmarkt eine Hellseherin und ihren verrückten Ehemann kennenlernt, beginnen diese, die Dinge für ihn zu ändern.

Für den Psychothriller hat Cooper nicht nur mit einem Südstaaten-Dialekt gesprochen, sondern auch einen neuen Look angenommen, zu dem ein dicker Schnurrbart im Stil der 1940er-Jahre gehört. Zur weiteren Starbesetzung von "Nightmare Alley" gehören Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe und andere. In Deutschland startet der Film am 27. Januar.