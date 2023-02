Nach dem mutmaßlichen Seitensprung ihres Mannes sortiert Iris Klein derzeit, wer ihr "gerade wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird". Von einem Hotel-Krisengipfel mit Peter dringen Details an die Öffentlichkeit. Auch das Management von Daniela Katzenbergers Mama äußert sich.

Der Familien-Clan um Reality-Star Daniela Katzenberger wirkt so lebensnah und eigentlich auch grundharmonisch und menschlich - wohl deswegen fiebern so viele Menschen derzeit mit, wie es im Ehedrama um deren Mutter Iris Klein und Ehegatte Peter weitergeht. Mutmaßlicher Seitensprung, Klinikeinlieferung, eigenmächtige Entlassung und dann Krisengipfel. Was sich bei den Kleins in wenigen Wochen abspielt, dafür brauchen andere Paare Monate und Jahre.

Als Letztes stand nun, nachdem sich Katzenbergers 55-jährige Mama nach einer Klinikeinlieferung "selbst aus dem Krankenhaus entlassen" hatte, wohl ein Krisengipfel an. Nach RTL-Informationen trafen sich Iris und der acht Jahre ältere Peter Klein in einem Hotel, um zu besprechen, wie es nach dem vermeintlichen Fremdgeh-Drama weitergeht. RTL will hierzu Details erfahren haben, unter anderem, dass es "sehr lautstark und impulsiv zuging".

Das Management äußert sich

"Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert", sagt das Management von Iris Klein auf Anfrage des Senders. Doch der Weg dahin soll demnach aktuell sehr schwer und mit vielen Emotionen verbunden sein. Iris soll immer noch sehr verletzt sein, Peter aber sehr um sie kämpfen, heißt es in dem Bericht. Aber mit welchem Ergebnis verlief das Aufeinandertreffen? "Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen", wird das Management zitiert.

Diese Gefühlslage erscheint nachvollziehbar. Iris Klein behauptete öffentlich, dass ihr Mann sie mit Yvonne Woelke betrogen habe, als er als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis in Australien war. Cordalis ist der Ehemann ihrer Tochter "Katze". "Ich habe mein Vertrauen verloren, ihn viel zu oft beim Lügen erwischt", sagte Iris Klein noch kürzlich.

Erst Sinnspruch, dann Treffen mit Ehemann

Erst in dieser Woche hatte Kleins Management bestätigt, dass sich die 55-Jährige in einer Klinik befindet. Weitere Details zu Kleins Gesundheitszustand wurden nicht publik. Danach ging es zu ihrer Tochter Jenny Frankhauser nach Worms. Derzeit denkt Klein in der rheinland-pfälzischen Heimat offenbar intensiv über die Menschen in ihrem Leben nach. Ein deutscher Kaiser ächtete einst Martin Luther im Wormser Edikt. Wird nun Iris ihren Peter ächten?

Darüber kann nur spekuliert werden. Zuletzt teilte sie in einer Instagram-Story aber einen Sinnspruch: "Es kommt ein Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du bemerkst, wer dir wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird." Wohlgemerkt: Sie teilte die Story am Freitagnachmittag und machte sich dann auf zum Krisengipfel.