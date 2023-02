Übertreibt Iris Klein komplett, wenn sie ihrem Mann Peter vorwirft, fremdzugehen? Den Eindruck konnte man am Rande des Dschungelcamps schon gewinnen. Doch nun taucht ein Video auf, das sie tatsächlich bestätigen könnte. Es scheint einen Kuss von Peter Klein und Yvonne Woelke zu zeigen.

Das Dschungelcamp des Jahres 2023 wird zweifelsohne in die TV-Annalen eingehen. Und das nicht nur wegen alledem, was in der eigentlichen Fernsehshow selbst abgegangen ist, sondern auch und vor allem aufgrund der Dinge, die sich rundherum ereignet haben.

An vorderster Stelle ist hier natürlich das vermeintliche Fremdgeh-Drama im Hause Klein-Katzenberger-Cordalis zu nennen. Noch einmal kurz zusammengefasst: Peter Klein begleitete seinen Stiefschwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien, wo der im Camp um die Dschungelkrone kämpfte. Peter Klein ließ es sich unterdessen im Versace-Hotel gut gehen, vielleicht sogar ein bisschen zu gut.

Schließlich warf ihm seine Frau Iris Klein, die die Mutter der mit Lucas Cordalis verheirateten Daniela Katzenberger ist, vom fernen Mallorca via soziale Netzwerke vor, sie down under nach Strich und Faden zu betrügen. Demnach nutzte Peter Klein den Australien-Aufenthalt, um mit Yvonne Woelke auf Tuchfühlung zu gehen, die wiederum als Begleiterin der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe im Versace-Hotel abgestiegen war.

"Die Finca ist frei für euch"

Sowohl Peter Klein als auch Yvonne Woelke bestritten die Seitensprung-Vorwürfe ebenso vehement wie Iris Klein an ihnen festhielt, inzwischen auf Mallorca ihre Koffer packte und bereits von Scheidung sprach. Als Lucas Cordalis als Drittplatzierter das Dschungelcamp verließ, wusste er gar nicht so recht, wie ihm geschah. Gleichwohl bot er sich sofort an, in der Ehekrise seiner Schwiegereltern zu vermitteln und nach der Rückkehr aus Australien ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten.

Ob es dazu noch kommt, steht jedoch immer tiefer in den Sternen. So taten Peter Klein und Yvonne Woelke in den vergangenen Tagen wenig, um die vor Eifersucht tobende Katzenberger-Mutter zu besänftigen. Im Gegenteil: Statt Abstand zu halten, trafen der 63-Jährige und die Schauspielerin nach ihrer Rückreise nach Deutschland in trauter Zweisamkeit auf dem Frankfurter Flughafen ein.

Iris Klein nahm dies selbstredend mit Argusaugen zur Kenntnis. So postete sie etwa auf ihrer Facebook-Seite ein Bild, das ihren Mann mit der möglichen Nebenbuhlerin zeigt und schrieb erbost dazu: "Bitte werdet glücklich miteinander. (…) Die Finca ist frei für euch."

Vollends das Fass zum Überlaufen bringen könnten nun aber Aufnahmen, die ein Facebook-Nutzer veröffentlichte, der offenbar zur selben Zeit wie die zurückkehrenden Dschungelcamperinnen und -camper am Frankfurter Flughafen war. "Da wartest du auf den Fahrstuhl und drinnen knutschen Peter Klein & Yvonne Woelke. Ich werde Trashreporter oder gehe ins Dschungelcamp", jubilierte er in einem Post, den er später allerdings wieder löschte.

"Das exklusive Knutschfoto tomorrow"

Dazu präsentierte er ein Video, in dem sich zwei Personen im Aufzug tatsächlich nah zu kommen scheinen. Ja, es könnte sich wirklich um Peter Klein und Yvonne Woelke handeln. Und ja, es könnte wirklich ein Kuss sein, was wir hier sehen. Ganz eindeutig ist die Szene allerdings nicht. Vielleicht kommen sich die Gesichter auch nur ohne den Austausch von Körperflüssigkeiten nah.

Sollten tatsächlich Peter Klein und Yvonne Woelke auf dem Video zu sehen sein, sind sie dem Facebook-Nutzer wohl nicht ganz zufällig vor die Smartphone-Kamera gelaufen. Womöglich hatte er gehofft, die beiden in einer für sie kompromittierenden Situation abzulichten. Jedenfalls kündigte er bereits vielversprechend an, mit einem noch drastischeren "Beweis" nachzulegen: "Das exklusive Knutschfoto tomorrow."

Warum der Nutzer den Post inzwischen wieder gelöscht hat, ist nicht bekannt. Womöglich haben ja Medien für eine exklusive Nutzung bei ihm angeklopft, sodass das Video und das von ihm angepriesene "exklusive Knutschfoto" demnächst noch größer rauskommen werden als nur auf seiner Facebook-Seite. Vielleicht sollte schon mal jemand bei Iris Klein vorbeisehen und ihren Puls fühlen.