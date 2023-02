Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht: Nach ihrer ausufernden Tirade gegen Noch-Mann Peter ist Iris Klein aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca ausgezogen. Bilder des Umzugs zeigen, wie Daniela Katzenberger ihrer Mutter dabei hilft. Und zumindest sie verdrückt ein Tränchen.

Ist das der Schlusspunkt im Ehe-Drama um Iris und Peter Klein? Zu hoffen wäre es. So richtig daran glauben, will aber wahrscheinlich kaum jemand. Jedenfalls ist die 55-Jährige nun tatsächlich aus dem bisherigen Domizil der beiden auf Mallorca ausgezogen. Unter anderem RTL liegen Bilder vor, die zeigen, wie sie ihre Koffer packt.

Tatkräftige Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Tochter Daniela Katzenberger. Die packt nicht nur mit an, als es darum geht, die Kisten aus der Finca zu tragen. Ihr geht die Trennung ihrer Mutter vom jahrelangen Stiefvater anscheinend auch wirklich nahe. So ist auf einem Foto etwa zu erkennen, wie die 36-Jährige eine Träne verdrückt.

Und was macht Peter Klein in der Zwischenzeit? RTL will beobachtet haben, dass er die Aktion aus sicherer Entfernung in seinem Auto verfolgte. Die "Bild"-Zeitung wiederum schreibt, er habe sich sogar ebenfalls nützlich gemacht. Demnach schleppte auch er Kisten und lenkte den Transporter bei deren Abtransport.

Und Yvonne Woelke provoziert

Dass sie inzwischen eine eigene neue Wohnung hat, hatte Iris Klein auf ihrer Instagram-Seite bereits verkündet. Nach "Bild"-Informationen soll sich diese in der Nähe der Bleibe von Katzenberger und ihrem Mann Lucas Cordalis befinden.

Der Umzug folgt auf eine lange Tirade, die Iris Klein zuvor auf Instagram gegen ihren Mann vom Stapel gelassen hatte. Darin hielt sie ihm unter anderem vor, die 20-jährige Ehe schon lange abgeschrieben, bisher auf ihre Kosten gelebt und sich in einer Midlife-Crisis verfangen zu haben. "Die Haartransplantationen, die Tattoos, die Markenunterhosen und das alles. Und dann spritzt er so viel … nee, kann ich das sagen, was er da alles …?", ätzte sie etwa.

Yvonne Woelke, der sie vorwirft, am Rande der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Australien eine Affäre mit ihrem Mann gehabt zu haben, scheint das gehört zu haben und gießt weiter munter Öl ins Feuer. "Mit Markenunterwäsche …", kommentierte sie auf Instagram ein Bild, das sie in knappen Dessous zeigt, und feuerte damit einen neuen Pfeil in Richtung Iris Klein ab. Anders ausgedrückt: Das letzte Wort in dieser Posse dürfte noch immer nicht gesprochen sein.