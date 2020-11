"Let's Dance"-Urgestein Isabel Edvardsson und ihr Mann Marcus Weiß tanzen schon bald zu viert durchs Leben. Das Paar erwartet schließlich sein zweites Kind. Nun rückt Edvardsson auch mit dem Geschlecht des Babys und ihren Zukunftsplänen in der RTL-Show raus.

Bereits Mitte der Woche ließ Profitänzerin Isabel Edvardsson die Bombe platzen: Sie ist abermals schwanger und freut sich mit Ehemann Marcus Weiß auf ihr zweites Kind. Im RTL-Interview plaudert die 38-Jährige nun weitere Details zum bevorstehenden Nachwuchs und ihrer aktuellen Gefühlslage aus.

"Es ist ein Gefühl ... man schwebt so ein bisschen", strahlt Edvardsson in dem Gespräch. "Und ich bin einfach so dankbar, dass es klappt. Das ist auch nicht selbstverständlich", fügt sie hinzu.

"Wir hatten beide ein bisschen Angst, dass wir Zwillinge bekommen", verrät sie eine geheime Sorge des Paares, denn der Vater ihres Mannes sei ein Zwilling. Doch in dieser Hinsicht kann Entwarnung gegeben werden: Edvardssons Baby hat es sich allein in ihrem Bauch gemütlich gemacht.

Es wird ein ...

Schließlich beantwortet sie auch die Frage aller Fragen, die sie bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft noch offengelassen hatte. Bekommt sie nach der Geburt ihres Sohnes Mika vor drei Jahren denn nun noch einmal einen Jungen oder doch ein Mädchen? "Der Mika bekommt einen kleinen Bruder", lüftet sie das Geheimnis.

Seit 14 Jahren gehört Edvardsson zur Riege der Profitänzerinnen bei "Let's Dance". Damit ist sie von Anbeginn der RTL-Show an mit von der Partie. Zwar musste sie wegen ihrer ersten Schwangerschaft ihre Teilnahme an dem Format 2017 abbrechen und konnte auch 2018 nicht aufs Parkett. Dennoch sagt sie: "Bisher gab es für mich kein Jahr ohne 'Let's Dance'." Denn auch wenn sie vor zwei Jahren nicht mitgetanzt habe, so sei sie doch zumindest als Backstage-Reporterin im Einsatz gewesen.

Das Ende bei "Let's Dance"?

Bei "Let's Dance" tanzte sie zuletzt mit Ailton. (Foto: imago images/Revierfoto)

2021 steht das jedoch nicht zur Debatte. So wird die 14. Staffel der Erfolgsshow die wirklich allererste Ausgabe sein, in der Edvardsson keine Rolle übernimmt. "Ah, mein geliebtes 'Let's Dance'. Natürlich werde ich das vermissen", räumt sie ein. "Aber das ist einfach physikalisch nicht möglich, mit so einem Bauch dann mitzutanzen", erklärt die Schwedin.

Bedeutet das womöglich ihr endgültiges Aus in der Sendung? Da ist sich Edvardsson nicht so sicher: "Alle Zweifach-Mamas werden jetzt wahrscheinlich denken: 'Oh, Isabel, da bist du aber sehr optimistisch, mit zwei Kindern vielleicht noch mal ein 'Let's Dance'-Comeback zu machen.' Aber hey, warum nicht?!"

Ein Wiedersehen mit ihren bisherigen Kollegen ist also nicht für alle Zeit ausgeschlossen. Die schicken ihr unterdessen die besten Wünsche zur erneuten Schwangerschaft. So teilte etwa Tänzer-Kollege Massimo Sinató mit, er freue sich "von ganzem Herzen" mit ihr. Und Jurorin Motsi Mabuse erklärte, "kleine Mitglieder" in der "Let's Dance"-Familie seien stets willkommen.