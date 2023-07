"Thank U, Next", heißt einer der bekanntesten Hits von Ariana Grande. Und die 30-Jährige scheint dieses Motto tatsächlich auch zu leben. Jedenfalls wird gemunkelt, dass sie bereits einen neuen Freund hat - nur wenige Tage nachdem das Ende ihrer Ehe bekannt geworden ist.

Nun gut: Von jetzt auf gleich hat es wohl nicht schon wieder bei Ariana Grande gefunkt. Schließlich soll ihre Ehe mit Dalton Gomez nach nicht einmal zwei Jahren bereits im Januar gescheitert sein. Bekannt geworden war dies jedoch erst zu Beginn dieser Woche. Vielleicht ja auch, weil die Sängerin inzwischen tatsächlich schon wieder neu liiert ist.

Jedenfalls berichten dies mehrere US-Medien übereinstimmend. So wollen etwa sowohl das Magazin "People" als auch das Promi-Portal TMZ wissen, dass Grande mit dem Broadway-Schauspieler Ethan Slater zusammen ist.

Die beiden stehen aktuell gemeinsam für die Musical-Adaption "Wicked" vor der Kamera, die im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll. Die Dreharbeiten haben bereits im vergangenen Jahr in Großbritannien begonnen. Schon nach den ersten Berichten über die Trennung von Grande und Gomez waren Gerüchte aufgekeimt, die Dreharbeiten in Übersee könnten einer der Gründe für das Liebes-Aus gewesen sein.

Lag es an seinem Job?

Glaubt man einem Insider, dann hatte Grande einige Probleme mit dem Job ihres Ehemanns. Als Luxusimmobilien-Makler sei Gomez eng an seinen Wohnort Los Angeles gebunden und habe deshalb nicht viel mit der Sängerin reisen können. Dies habe zur Entfremdung des Paares beigetragen.

Grande hatte ihre Verlobung mit Gomez Ende 2020 bekannt gegeben. Im Mai 2021 folgte die Hochzeit, die auch eine Sprecherin bestätigte: "Sie haben geheiratet. Es war klein und intim - weniger als 20 Leute." Eine offizielle Bestätigung der Trennung gibt es bislang noch nicht, auch ist nicht bekannt, ob eine baldige Scheidung im Raum steht.

Ariana Grande, die vor knapp einem Monat ihren 30. Geburtstag feierte, mischt seit rund zehn Jahren im Popgeschäft mit und gilt als Teenie-Idol. Zu ihren bekanntesten Hits zählen "No Tears Left To Cry", "Thank U, Next", "7 Rings", "Rain On Me" und "Positions". Zu ihrer Popularität trug auch ein tragisches Ereignis bei. Bei einem islamistischen Terroranschlag während eines ihrer Konzerte 2017 in Manchester kamen einschließlich des Attentäters 23 Menschen ums Leben.