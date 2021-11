In der vorletzten Staffel von "Die Bachelorette" sucht Melissa Damilia die große Liebe und findet sie in Kandidat Leander Sacher. Nun aber haben beiden in den sozialen Medien alle gemeinsamen Fotos gelöscht. Und sie äußern sich auch persönlich zur angeblichen Beziehungskrise.

2019 suchte Melissa Damilia bei "Love Island" einen Partner, leider erfolglos. Auch ein kurzer Flirt mit Sänger Pietro Lombardi, der sich nach der Show um sie bemühte, lief am Ende ins Leere. Sehr zum Bedauern der Stuttgarterin.

Und so machte RTL sie im Corona-Jahr 2020 kurzerhand zur "Bachelorette". Hier konnte sie aus 20 mehr oder weniger interessierten und interessanten Männern wählen und entschied sich am Ende für den 24-jährigen Leander Sacher. Er bekam dementsprechend von ihr die letzte Rose, und seither sind die zwei ein augenscheinlich glückliches Paar. Nun aber sieht es ganz so aus, als steckten sie mitten in einer schweren Krise.

Immer mal wieder rankten sich in diesem Jahr bereits Gerüchte um eine mögliche Trennung, doch kürzlich dann waren Damilia und Sacher auf ihren Instagram-Accounts im Liebesurlaub in Paris zu sehen. Jetzt aber haben beide sämtliche gemeinsamen Fotos aus ihren sozialen Kanälen gelöscht. Kurz darauf kündigte die 26-Jährige Influencerin unter Tränen in ihrer Instagram-Story an, bald ein ausführliches Statement abgeben zu wollen. Das steht zwar noch aus, aber es folgten einige Text-Posts, die die Gerüchteküche weiter anheizen.

"Wir brauchen Zeit"

Am Dienstagabend schrieb Damilia: "Wir brauchen Zeit. (…) Wir lernen, wir sind verletzt, wir lieben, wir weinen, wir lachen … Ich hoffe ihr habt Verständnis, dass ich mich nicht weiter zu diesem Thema äußern möchte." Und auch Sacher veröffentlichte eine Nachricht, in der es lediglich hieß: "Wir brauchen etwas Zeit für uns. (…) Bitte respektiert, dass ich mich nicht weiter dazu äußern möchte."

Von einer Trennung ist bei beiden zwar noch nicht die Rede, doch Fans des Paares sind sich bereits sicher, dass das nicht mehr lange dauern kann. Schon einen früheren Post Damilias kommentierten sie unter anderem mit: "Schade, ihr habt gut zueinander gepasst. Alles Gute dir" oder "Schade um euch zwei. Ich finde, ihr habt euch gut ergänzt. Ganz viel Kraft."