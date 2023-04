Mehr als drei Jahre sind seit dem Tod von Schauspieler Jan Fedder vergangen. Zurückgelassen hat der einstige "Großstadtrevier"-Star seine Frau Marion. Nun ist die 62-Jährige offenbar wieder neu liiert, wie Aufnahmen von ihr aus Hamburg nahelegen.

Sie dürfte die große Liebe seines Lebens gewesen sein. Von 2000 an bis zu seinem Tod am 30. Dezember 2019 war Schauspieler Jan Fedder mit seiner Frau Marion verheiratet. Das Paar blieb kinderlos und lebte in getrennten Wohnungen - dennoch hielt es auch in schwierigen Zeiten wie der Krebserkrankung des "Großstadtrevier"-Stars 2012 zusammen.

"Leb dein Leben", soll Fedder vor seinem Tod mit nur 64 Jahren seiner Frau mit auf den Weg gegeben haben. Marion Fedder scheint das zu beherzigen - mit einem Mann, den sie nach Informationen der "Bild"-Zeitung schon seit mehreren Jahren kennt: Unternehmensberater Christian Stark.

Bereits einige Monate nach Jan Fedders Tod häuften sich die Berichte darüber, dass seine Witwe womöglich einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Marion Fedder ging damit offen um und sagte damals etwa der "Bild"-Zeitung dazu: "Man ist sich sympathisch, und er tut mir sehr gut. Christian und ich sind auf einer Wellenlänge, können gut miteinander lachen, wir haben denselben Humor."

"Sehen, wo das hinführt"

In einem weiteren "Bild"-Interview Ende 2020 erklärte die heute 62-Jährige zudem: "Christian kennt Jan aus meinen Erzählungen und weiß, dass Jan riesige Fußstapfen hinterlassen hat. Das muss ein neuer Mann erst einmal aushalten." Stark sei "ein positiver Mensch" und bringe sie "auf andere Gedanken", fügte Marion Fedder hinzu. "Er hat Verständnis für meine Situation. Wir werden sehen, wo das hinführt."

Womöglich hat es nun tatsächlich zu einer neuen Liebe geführt. Das zumindest legen Fotos aus Hamburg nahe, die nun abermals die "Bild"-Zeitung veröffentlicht hat. Ein Bild zeigt Marion Fedder Arm in Arm mit Stark bei einem Spaziergang an der Außenalster. Auf einem anderen Foto hilft er ihr dabei, den Schal um den Hals zu legen. Kommentieren wollten die beiden die Aufnahmen jedoch nicht.