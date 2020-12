Bald ist es ein Jahr her, dass "Großstadtrevier"-Kultstar Jan Fedder gestorben ist. Nun erinnert seine Witwe noch einmal an den Schauspieler, der ebenso ein "Haudegen" wie ein "totaler Romantiker" gewesen sei.

Der Tod von Schauspieler Jan Fedder mit gerade einmal 64 Jahren hat viele Menschen betroffen gemacht. Und das nicht nur in seiner Heimatstadt Hamburg, sondern auch weit über die Grenzen des Stadtstaates hinaus.

Fast ein Jahr ist seither vergangen. Fedder hinterließ dabei seine Frau Marion, mit der er seit 2000 verheiratet war. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" lässt die Witwe nun noch einmal einige gemeinsame Momente mit ihrem Mann Revue passieren.

"So ist mein Jan"

So erinnert sich die 54-Jährige etwa an das erste Date, das sie mit dem Schauspieler hatte. Zu ihm brachte Fedder ein paar Flaschen Bier in einer Plastiktüte mit, aber auch einen Flieder-Strauß vom eigenen Bauernhof. Später schrieb er seiner Angebeteten Gedichte und Liebeslieder.

"So ist mein Jan", sagt Marion Fedder dazu im "Bunte"-Gespräch. "Einerseits ein Haudegen. Aber er hat auch ein ganz großes Herz und ist der totale Romantiker."

Antrag nach 100 Tagen

Auch als es um die Heirat ging, ließ sich Jan Fedder nicht lange bitten. "Jan wollte nie heiraten. Dann muss es ihn aber voll erwischt haben. Den Heiratsantrag hat er mir nach 100 Tagen gemacht", weiß die Witwe zu berichten. Den Antrag machte der Schauspieler dabei im Hotel Interconti und damit an dem Ort, an dem sich die beiden zum ersten Mal im Rahmen einer Veranstaltung begegnet waren.

Sieben Jahre vor seinem Tod war bei Jan Fedder das erste Mal Krebs diagnostiziert worden. Wegen eines Karzinoms in der Mundhöhle musste er sich Dutzende Male bestrahlen und ein Drittel seiner Zunge entfernen lassen. Dies sei jedoch nicht die Todesursache gewesen, sagt Marion Fedder nun. Gestorben sei ihr Mann "am plötzlichen Herztod. Der Krebs war lange weg, er hatte ihn besiegt."

Tod kam überraschend

Seine Paraderolle fand Jan Fedder im "Großstadtrevier". (Foto: imago images/Sven Simon)

Deshalb habe auch niemand mit dem plötzlichen Tod des Schauspielers gerechnet, fährt die Witwe fort. "Jan selber auch nicht. Trotz aller Krankheiten, die ihn zuletzt geplagt hatten - eine Blutvergiftung im Bein, Knochenbrüche in Schulter und Fuß -, hatte er eine unbändige Freude am Leben. Er wollte noch nicht gehen."

Fedder war am 30. Dezember 2019 tot in seiner Hamburger Wohnung aufgefunden worden. Die Trauerfeier fand unter großer Anteilnahme am 14. Januar 2020 statt. Fedder hat in zahlreichen Film- und Fernseh-Produktionen mitgewirkt, darunter etwa der Streifen "Das Boot" von Regisseur Wolfgang Petersen. Bekannt war er zuletzt aber vor allem für seine Rolle als Polizist Dirk Matthies in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier", die er fast 30 Jahre lang verkörperte.