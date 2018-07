Unterhaltung

Hochzeit angeblich abgeblasen: Ist Miley Cyrus etwa wieder Single?

Schon länger kursieren Gerüchte, dass es in der Beziehung zwischen Miley Cyrus und Liam Hemsworth kriselt: Er wolle unbedingt Kinder. Sie fühle sich aber noch nicht bereit dazu. Nun heißt es sogar, die Hochzeit des Traumpaares sei abgesagt worden.

US-Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus und ihr australischer Schauspielkollege Liam Hemsworth sollen die geplante Hochzeit abgesagt haben. Wie die "Daily Mail" unter Berufung auf die australische Ausgabe des Magazins "OK!" weiter meldet, sollen unterschiedliche Zukunftsvorstellungen der Grund für die Absage der Trauung sein. Demnach wolle der "Die Tribute von Panem"-Star eine Familie gründen, Cyrus fühle sich aber noch nicht bereit dazu.

Ein Insider will wissen: "Er will Kinder und das Thema nicht weiter aufschieben. Das ist aber nicht ganz der Zeitplan, den Miley im Sinn hat." Sie hätten sich in den letzten Monaten nicht gut verstanden. Hemsworth sei "mit gebrochenem Herzen zurückgeblieben", verrät der Insider weiter.

Zudem soll Miley Cyrus den Hochzeitstermin immer weiter aufgeschoben haben. Es schien, als ob sie gar nicht ernsthaft heiraten wolle. Vergangenes Jahr betonte die "Wrecking Ball"-Sängerin, dass Heiraten für sie nicht oberste Priorität habe. "Ich male mir keine Hochzeit aus. Ich bin 24. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen mehr leben, bevor ich verheiratet bin", erzählte sie dem britischen Boulevardblatt "The Sun".

Ob die Absage der Hochzeit nur eine Pause ist oder die endgültige Trennung bedeutet, ist unklar. Cyrus und Hemsworth selbst haben sich dazu noch nicht geäußert. Spekulationen über den Status der Beziehung gab es auch, weil Miley Cyrus Mitte Juli alle Fotos ihres Instagram-Accounts gelöscht hatte – darunter auch die, auf denen sie mit Hemsworth zu sehen ist.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth waren seit Spätsommer 2009 ein Paar. Erstmals verlobt waren sie von Mai 2012 bis September 2013. Dann folgte die Trennung. Anfang Januar 2016 wurde bestätigt, dass die beiden erneut zusammen sind und sich auch wieder verlobt hätten.

Bilderserie Die Cyrus wird erwachsen Von Hannah Montana zur Geili Miley und zurück

Quelle: n-tv.de