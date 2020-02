Sollten die Berichte stimmen, dann gäbe es demnächst mal wieder ein waschechtes Showbiz-Baby. Schließlich hießen die Eltern Sophie Turner und Joe Jonas. Doch erwarten die "Game of Thrones"-Darstellerin und der singende "Jonas Brother" tatsächlich ihr erstes Kind?

Als "Sansa Stark" hatte Sophie Turner in "Game of Thrones" mehrere Liebhaber - und das zumeist nicht freiwillig. Im wahren Leben jedoch schlägt ihr Herz ganz und gar aus freien Stücken für Joe Jonas. Mit ihm soll die 23-Jährige nun sogar ihr erstes Kind erwarten.

Turner und Joe Jonas sind seit Mai 2019 verheiratet. (Foto: imago images/Cover-Images)

Die Nachricht von der Schwangerschaft Turners verbreiten mehrere US-Medien übereinstimmend. Zuerst hatte das US-Promiportal "Just Jared" darüber berichtet.

Kaschierende Kleidung

Mehrere namentlich nicht genannte Insider sollen der Seite verraten haben, dass Turner schwanger sei. "Das Pärchen hält die Angelegenheit noch sehr geheim, aber ihre Freunde und Familien freuen sich schon total für die beiden", wird etwa ein Informant zitiert. Ein anderer Insider soll erklärt haben, Turner habe zuletzt bewusst kaschierende Kleidung getragen.

Von offizieller Seite gibt es allerdings noch keine Bestätigung. Weder Turner noch Jonas haben sich bisher zu den Berichten geäußert.

Die Schauspielerin und der 30-jährige Sänger sind seit 2016 ein Paar. Im Oktober 2017 gaben sie ihre Verlobung bekannt, bevor sie 2019 schließlich heirateten.

Von "Game of Thrones" zu "X-Men"

Die in Großbritannien geborene und aufgewachsene Turner gab im Alter von 15 Jahren ihr Film- und Fernsehdebüt in "Game of Thrones". Zuvor hatte sie als Jugendliche am Theater gespielt. Dank des riesigen Erfolgs der Fantasyserie ergatterte sie inzwischen auch andere Rollen in Hollywood, etwa die der Jean Grey alias "Phoenix" in der "X-Men"-Reihe.

Joe Jonas wiederum stammt aus den USA. Berühmt wurde er an der Seite seiner Brüder Nick und Kevin, mit denen er das Trio "Jonas Brothers" bildet. Doch auch in diversen Filmen und TV-Serien wirkte er mit. Zudem versuchte er sich zwischenzeitlich auch als Solosänger.