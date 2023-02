Die Jecken sind los! Pünktlich um 11.11 Uhr hat hierzulande die Karnevalssaison begonnen. Auch Model Izabel Goulart, Verlobte von Eintracht-Frankfurt-Torwart Kevin Trapp, ist schon ganz heiß auf die fünfte Jahreszeit. Für den klassischen deutschen Straßenkarneval ist sie allerdings ein bisschen underdressed.

Alaaf! Ach nein, in Frankfurt heißt es ja: Helau! Und hier ist bekanntlich Kevin Trapp zu Hause. Seit 2018 hütet er wieder das Tor von Eintracht Frankfurt, nachdem er nach einem Abstecher zu Paris Saint-German zu den Hessen zurückgekehrt ist.

Noch ein bisschen länger ist er bereits mit dem brasilianischen Model Izabel Goulart liiert. Seit 2015 ist sie die Frau an seiner Seite. Im Juli 2018 haben sich die beiden dann sogar verlobt. Ob und wann die Hochzeitsglocken für sie läuten, wissen wir nicht. Aber jetzt steht mit dem Karneval ja ohnehin erstmal ein wichtigeres Ereignis an.

Dass auch sie bereit ist, sich mit Begeisterung in die fünfte Jahreszeit zu stürzen, machte Goulart auf ihrer Instagram-Seite deutlich. Hier postete sie schließlich drei Bilder von sich, die sie in einem - nun ja - dann doch ziemlich extravaganten Kostüm zeigen.

Königin oder Göttin?

Genau genommen trägt die 38-Jährige so gut wie nichts. Oberweite und Schritt werden lediglich von einer aus Metall und Schmuckornamenten kreierten Montur verdeckt, die aus antiken Vorzeiten stammen könnte.

"Ready for Carnaval!" ("Bereit für den Karneval"), schreibt Goulart dazu. "Glücklich, Königin von Brasilien zu sein", ergänzt sie.

Für Trapp ist der Titel der Königin für seine Verlobte aber offenbar noch nicht genug. "Meu deeeeus", merkte er in der Kommentarspalte des Posts an, was sich als "Mein Gott" übersetzen ließe. Aber vielleicht meinte er dann doch eher "meine Göttin"? Dass er außerdem noch zwei Flammen-Emojis hinterließ, zeigt zumindest, wie warm ihm beim Anblick seiner Verlobten geworden ist.

Für den Straßenkarneval in Deutschland ist Goularts Outfit allerdings dann doch eher ungeeignet. Wie gut, dass am Freitag auch in Brasilien der Startschuss zum närrischen Treiben fällt. Die Karnevalsumzüge an der Copa Copana sind weltbekannt - und nicht minder berüchtigt.