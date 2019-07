Nachdem sich J.Lo zu ihrem 50. Geburtstag ordentlich von ihrem Verlobten hat feiern lassen, ist nun A-Rod selbst an der Reihe. Zu seinem großen Tag unterbricht die Sängerin für eine Überraschung einfach mal eben ihr Live-Konzert.

Am 24. Juli wurde Jennifer Lopez 50 Jahre alt. Am Samstag folgte nun der 44. Geburtstag ihres Verlobten, dem früheren New-York-Yankees-Star Alex Rodriguez. Die Sängerin machte ihm eine besondere Überraschung: Bei ihrem Konzert in Miami unterbrach sie ihr Konzert, um den Mann an ihrer Seite zu ehren, wie ein Instagram-Clip zeigt. Sie ließ ihn zusammen mit ihren Zwillingen Max und Emme, seinen Töchtern Natasha und Ella und ihren Bühnentänzern auf die Bühne kommen.

Der ehemalige Baseballspieler bekam einen Kuchen, der an eine Hochzeitstorte erinnerte, mit Yankee-Muster und vier Stufen. Gemeinsam mit ihrem Publikum sang J.Lo dann noch ein Geburtstagsständchen. A-Rod war sichtlich gerührt. Von den Kindern gab es eine große Gruppenumarmung und J.Lo verteilte Küsse an das Geburtstagskind. Nach der Show feierten die beiden seinen besonderen Tag auf einer Party mit Freunden.

Zu dem Post schrieb die 50-Jährige: "Ich feiere dich heute und jeden Tag, mein Schatz. Du bist einzigartig, mein Hurrikan und meine Ruhe im Sturm. Danke, dass du so ein wunderschönes Licht in meinem Leben bist. Ich wünsche dir den schönsten Geburtstag überhaupt!"

Von A-Rod gab's einen Porsche

Vor wenigen Tagen war es genau andersherum gewesen: Zu J.Los 50. Geburtstag hatte A-Rod keine Kosten und Mühen gescheut und seine Zukünftige mit einem roten Porsche im Wert von 114.000 Dollar überrascht. Zudem teilte er auf Instagram eine Fotosammlung, die Ausschnitte aus ihrem gemeinsamen Leben enthielt und begleitete die Strecke mit einer liebevollen Videobotschaft. Bei der anschließenden Party in Miami, wo die Sängerin mit mehr als 250 Freunden und Verwandten feierte, ließ er auf mehreren großen Tafeln alle Gäste Wünsche und Grüße an die Sängerin verewigen.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sind seit knapp zweieinhalb Jahren ein Paar. Die Verlobung fand dieses Jahr im März statt. Rodriguez hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Cynthia Scurtis, die 14-jährige Natasha und die elfjährige Ella. Für Lopez wird es bereits die vierte Ehe. Ihre einjährige Ehe mit Schauspieler Ojani Noa endete 1998. Mit Choreograf Chris Judd war sie von 2001 bis 2003 verheiratet. Ihre dritte Ehe mit Sänger Marc Anthony hielt von 2004 bis 2014. Mit ihm hat sie die elfjährigen Zwillinge Emme und Max.