Neue Musik, eine neu entflammte Liebe, zwei Hochzeiten und eine neue Familie: Für Jennifer Lopez war 2022 ein äußerst ereignisreiches Jahr. In mehreren Interviews spricht sie über den "emotionalen Übergang" und über ihre Blitz-Trauung in Las Vegas.

Fast zwei Jahrzehnte, nachdem sie ihre erste Verlobung aufgelöst hatten, haben Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2021 doch noch zueinander zurückgefunden. Ab da ging alles ganz schnell: Der gemeinsame Umzug, eine Hochzeit in Las Vegas und eine weitere Zeremonie in Georgia mit Freunden und Familie folgten innerhalb eines Jahres.

Seit vergangenem Juli sind die Afflecks - die Sängerin nahm offiziell den Nachnamen des Hollywood-Stars an - nun eine echte Patchworkfamilie. Denn aus früheren Beziehungen haben die beiden insgesamt fünf Kinder: Lopez brachte die 14 Jahre alten Zwillinge Emme und Max mit in die Ehe, Affleck hat mit seiner Ex-Frau, Schauspielerin Jennifer Garner, drei Kinder. Während ihrer Promo-Tour für ihren neuen Film "Shotgun Wedding" kam Lopez nun auf ihren neuen Alltag zu sprechen.

"Wir sind zusammengezogen. Die Kinder sind zusammengezogen", erklärte Lopez in der "Today"-Show. "Es war wirklich eine Art emotionaler Übergang, aber gleichzeitig wurden all meine Träume wahr. Überhaupt blicke sie auf ein "phänomenales Jahr" zurück, so die 53-Jährige. "Mein bestes Jahr, denke ich, seit meine Kinder geboren wurden."

"Sind einfach nach Vegas abgehauen"

Zu der Blitzhochzeit in Las Vegas sei es übrigens eher spontan im Zuge der stressigen Hochzeitsvorbereitungen in Georgia gekommen, wie sie gegenüber "Access Hollywood" verriet. "Wir haben unten in Savannah geheiratet und alle hatten Panik wegen des Wetters: ob es regnen oder so heiß werden würde, dass sich alle unwohl fühlen. Das war eine große Sache. Also sind wir einfach nach Vegas abgehauen und haben einen Monat vorher geheiratet", sagte die Latina lachend.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die "Marry Me"-Darstellerin zu der Zusammenführung beider Familien äußert. Gegenüber der "Vogue" sagte sie im vergangenen Dezember, diese müsse "mit so viel Sorgfalt gehandhabt werden". Kinder "haben so viele Gefühle. Sie sind Teenager. Aber bisher läuft es sehr gut", bestätigte sie.

Außerdem verriet Lopez: "Was ich mit unserer Familie zu kultivieren hoffe, ist, dass seine Kinder eine neue Verbündete in mir und meine Kinder einen neuen Verbündeten in ihm haben. Jemanden, der sie wirklich liebt und sich um sie kümmert, aber eine andere Perspektive hat und mir helfen kann, Dinge zu sehen, die ich bei meinen Kindern nicht sehen kann, weil ich so emotional gebunden bin."