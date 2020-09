Im Februar wird der an Krebs verstorbene Jan Fedder auf dem Friedhof der St. Michaelis Kirche beerdigt. Nun hilft der Schauspieler dem berühmten Gebäude posthum aus der finanziellen Krise.

Jan Fedders Lieblingsauto ist für den guten Zweck bei "Ebay Charity" versteigert worden. Der Ford Explorer - nicht nur der letzte Wagen des Schauspielers im "Großstadtrevier", sondern auch sein Privatwagen - brachte am Ende 61.201 Euro ein. Die Einnahmen werden der Aktion "Rettungsringe für den Michel" zugutekommen, mit der die berühmte Hamburger St. Michaelis Kirche mit Spenden unterstützt werden soll.

"Als ich hörte, dass der Michel durch Corona in Not ist und zur Aufrechterhaltung des Betriebes den Spendenaufruf 'Rettungsringe für den Michel' gestartet hat, hab' ich mich entschieden, zu helfen", sagte Fedders Witwe Marion zu der Aktion. Der Wagen, der von Fedder selbst liebevoll "Bronko" genannt wurde, habe eine große Rolle in seinem Leben gespielt. Mitversteigert wurden neben dem Auto natürlich der Original-Fahrzeugbrief mit dem eingetragenen Halter Jan Fedder, Fotos vom Dreh, eine Ausgabe der Biografie "Unsterblich" und eine Autogrammkarte.

Jan Fedder starb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren nach langer Krankheit. Fast 30 Jahre spielte er in der ARD-Krimiserie "Großstadtrevier" den Polizisten Dirk Matthies. Die Trauerfeier fand am 14. Januar im Hamburger Michel statt. Seitdem hatten sehr viele Menschen dem Schauspieler an dessen Grab die letzte Ehre erwiesen und Blumen und Nachrichten hinterlassen.