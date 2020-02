Über 20 Jahre sind Jan Fedder und Ehefrau Marion verheiratet. Ende 2019 stirbt der Schauspieler im Alter von nur 64 Jahren. Seine Witwe soll bereits einen neuen Freund haben, und das wohl auch schon länger.

Am Tag vor Silvester 2019 verstarb Jan Fedder im Alter von 64 Jahren. Seine Frau Marion hielt auf der Beerdigung eine emotionale Rede, verabschiedete trauernd ihren Mann. Nun heißt es, Jan Fedder habe seine letzten Stunden alleine verbracht.

Im März 2019 stiegen die zwei gemeinsam in ein Taxi.

Der Grund wirkt zunächst erschütternd: Marion Fedder soll sich bei ihrem neuen Freund aufgehalten haben. Angeblich sollen Jan und Marion jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt gewesen sein. Hatte sie da schon einen Neuen? Es gibt Knutsch-Bilder von Marion Fedder, die das belegen.

"Mein geliebter Jan, schlaf gut."

"Nun muss ich dich auf deine letzte Reise schicken", sagte Fedder in ihrer Abschiedsrede. Traurig sagte sie weiter: "Einmal noch über die Reeperbahn, das hast du dir gewünscht. Dann heißt es schlafen. Endlich Ruhe haben und träumen von all den schönen Dingen, die du erlebt hast. Mein geliebter Jan, schlaf gut." Was die Bunte nun berichtet, nimmt den Worten Marion Fedders zumindest aus Sicht bewegter Fans, die emotionale Wucht: Sie soll zu diesem Zeitpunkt bereits einen neuen Mann in ihrem Leben gehabt haben.

Am Zielort küsste Marion Fedder den Unternehmensberater.

Der neue Freund von Marion Fedder soll der Hamburger Unternehmensberater Christian S. sein. Mit ihm soll sie bereits im März 2019 auf einer Promiparty in Til Schweigers "Barefoot"-Restaurant gesehen worden sein. Auf Bildern, die RTL vorliegen, haben sich die beiden anschließend ein Taxi geteilt. Am Ankuntfsort kam es zu Küssen. Erst im Oktober seien sie dann auf einer Luxusmesse am Hamburger Hafen gemeinsam aufgetaucht. Auch Weihnachten feierten sie zusammen. Jan Fedder starb am Tag vor Silvester, seine Frau Marion soll zu dem Zeitpunkt auf Ibiza gewesen sein - mit Christian S.

Bislang hat sich Marion Fedder noch nicht geäußert.