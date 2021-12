Jan Ullrich in Klinik in Mexiko eingeliefert

Soll sich aktuell in einem Krankenhaus in Mexiko befinden: Jan Ullrich.

Zuletzt sieht alles danach aus, als habe Jan Ullrich seine Alkoholprobleme im Griff. Nun aber soll sich der ehemalige Radprofi zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus in Mexiko befinden. Noch ist unklar, ob er einen Rückfall erlitten hat, doch deutet wohl einiges darauf hin.

Am 2. Dezember feierte Jan Ullrich seinen 48. Geburtstag. Dafür flog er extra nach Kuba, doch endete die Rückreise für den ehemaligen Radprofi offenbar in einem Krankenhaus in Mexiko. Grund dafür ist angeblich ein Alkoholrückfall, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Ullrich sei direkt vom Flieger in die Klinik gebracht worden. Seine Freundin, die Kubanerin Elizabeth Napoles, war dem Bericht zufolge nicht bei ihm. Das Paar soll sich vor Kurzem getrennt haben. Kennengelernt hatten sich Ullrich und Napoles in seiner absoluten Tiefphase 2018 auf Mallorca.

Damals bestimmten Alkohol und Drogen das Leben des einstigen Top-Sportlers. Unter anderem machte er mit Videos in den sozialen Medien Schlagzeilen, die ihn in einem desolaten Zustand zeigten. Und auch ein Streit mit Til Schweiger, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft Ullrich auf der Baleareninsel wohnte, sorgte für Aufsehen. Schließlich äußerte sich der Schauspieler sogar öffentlich zu den Problemen seines berühmten Nachbarn.

Vom Rivalen zum größten Supporter

Dann aber zog Ullrich selbst die Reißleine und begab sich in den Entzug. Unterstützt wurde er dabei von seinem früheren Sport-Rivalen und heutigen Freund Lance Armstrong. Die zwei trafen sich erst im September auf Mallorca und sprachen öffentlich über Ullrichs Sucht. "Gute Freunde, so wie du, haben mich zurück ins Leben gebracht. Ich war fast tot. Ich hatte lange Zeit vergessen, was gut für mich ist: Familie, Kinder, Liebe, Radfahren, Freunde. Das war mein Problem", so Ullrich damals. Der 50-jährige Armstrong soll seinen Kumpel jetzt bereits in Mexiko besucht haben und ihm auch zur Seite stehen, wenn es wieder in die Schweizer Klinik zur Therapie geht.

Inwieweit die Trennung von Napoles etwas mit Lars Ullrichs mutmaßlichem Absturz zu tun hat, ist unklar. Zuletzt schien es zumindest beruflich ein wenig bergauf zu gehen, wollte er doch in Baden-Württemberg das "Bike Zentrum Jan Ullrich" eröffnen. Aber daraus wurde dann kurzfristig doch nichts, weil man sich mit der zuständigen Gemeinde nicht einig wurde. Zudem nahm Ullrich noch im Oktober an einem Jedermann-Rennen auf Mallorca teil. "Es war ein Traum", sagte er kurz danach glücklich.