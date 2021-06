Das Programmoffensive bei RTL setzt sich fort. Jetzt verrät der Sender Informationen zu einer ganz neuen Sendung. Für deren Präsentation soll unter anderem Jana Azizi verantwortlich sein. Eine andere Moderatorin wird das Team dagegen verlassen.

Das RTL-Magazin "Explosiv" bekommt eine zusätzliche tägliche Ausgabe. Ab dem 2. August wird "Explosiv Stories" zu sehen sein, wie der Sender verkündet. Jana Azizi wird zusammen mit Elena Bruhn und Leonie Koch zum festen Moderationsteam von "Explosiv" (auch bei TV Now) und "Explosiv Stories" gehören. Sandra Kuhn wird allerdings dann nicht mehr dabei sein, da sie laut einer Mitteilung des Senders auf eigenen Wunsch das Team verlässt.

"Explosiv Stories" soll ab Anfang August dann täglich um 17 Uhr ausgestrahlt werden. "Explosiv - Das Magazin" bleibt auf dem bekannten Sendeplatz um 18 Uhr. Die beiden Formate sollen thematisch aufeinander abgestimmt werden. "Mit Explosiv Stories verlängern wir das erfolgreiche RTL-Magazin Explosiv nun auch am Nachmittag. Wie der Name schon sagt, werden wir hier den spannenden Geschichten des Tages noch mehr Raum geben", so Martin Gradl, Chefredakteur Magazine bei RTL NEWS. "Dass wir mit Jana Azizi eine gleichermaßen vielseitige, versierte und super sympathische Kollegin für die Moderation der beiden Explosiv-Ausgaben gewonnen haben, freut uns sehr."

"Explosiv" begleite Azizi bereits seit ihrer Kindheit, wie sie in der Mitteilung erzählt. Daher freue sie sich auch "riesig, dass ich jetzt täglich gemeinsam mit dem Team den Zuschauerinnen und Zuschauern die emotionalen und packenden Geschichten nahebringen darf". Zudem sei es für die 31-Jährige "total spannend, bei der Weiterentwicklung des Magazins dabei zu sein".

Azizi arbeitet seit 2020 für die Mediengruppe und ist unter anderem aus "Deluxe" bei ntv bekannt sowie vom Sport bei "RTL Aktuell". Anfang des Jahres vertrat sie außerdem Nazan Eckes bei "Extra", die sich eine Auszeit genommen hatte, um sich um die Pflege ihres an Alzheimer erkrankten Vaters zu kümmern. Mitte Juli wird Azizi zudem als Reporterin bei "Die RTL Sommerspiele" zu sehen sein.