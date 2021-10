Schauspielerin Jana Pallaske und ihr Partner Sascha Girndt ziehen in die Promi-WG, Adelina weint bittere Tränen und Mike Cees kommandiert nach wie vor seine Frau herum. Folge 4 im "Sommerhaus" richtet den Fokus neu aus.

Endlich! Aufatmen in Folge vier. Man kann nicht genug betonen, wie gut es tut, den Fokus auf Menschen zu richten, die eine positive Ausstrahlung haben. Die ersten Folgen des "Sommerhauses" waren geprägt von einem Mann, der sich selbst als "Teufel" bezeichnet und dessen Agieren nichts, aber auch gar nichts mit Unterhaltung zu tun hat. Doch nun, endlich, lichtet sich der Himmel und die Wolken machen Platz für Sternenstaub-Prinzessin Jana Pallaske, die mit ihrem Partner Sascha Girndt neu in die WG einzieht.

Und wie es immer so ist: Die Neuen werden kritisch beäugt, so mancher zerfetzt sich das Maul, und überhaupt: Die müssen sich erstmal beweisen und in die Gruppe integrieren! Pallaske aber richtet ihren Fokus nicht auf weltliche Befindlichkeiten, sondern auf die Magie des Universums.

Als kreativer Freigeist nimmt sie zwar "Kontakt zu allen Wesen auf", ist dennoch aber - zumindest kurz - von allen Waldgeistern verlassen, als sie den Zustand der Bude in sich aufsaugt. Erstmal das Zimmer ausräuchern und von negativer Energie befreien. Dann alles hübsch arrangieren, damit sich die spirituellen Kräfte besser entfalten. Minimales Problem: Molas Freundin Adelina is not amused, dass Pallaske, die zuletzt viele Zuschauer bei "Let's Dance" begeisterte, einfach das Kruzifix mit ein paar Shanti-Ketten aufhübscht.

Im Einklang mit allen Lebewesen

Es ist herrlich, der Schauspielerin und ihrem Partner beim Ankommen zuzuschauen und dabei, wie sie sich um nichts scheren, was hinter ihrem Rücken getuschelt wird. Wie sie die neue Umgebung mit all ihren Sinnen erst einmal fühlen. An Blumen riechen. Blätter streicheln. Ein- und ausatmen - während die Gruppe neugierig über die Beziehung der beiden sinniert. Vor allem jene, die in verkrusteten Partnerschaftsvorstellungen feststecken, in denen der Mann andere Frauen verführen darf, etwaige Auswärtsabenteuer der Gattin aber nicht geduldet werden. On-off. Wie? Was? Polygam?

Pallaske und ihr Partner bringen neuen Schwung ins Haus. Ihre ganze Art fühlt sich nach den Querelen um Mike wie ein Pflaster für den Zuschauer an. Jana und Sascha dabei zuzuschauen, wie sie barfuß auf Wiesen gehen, wie sie mit jeder Faser ihres Seins das Leben in sich aufsaugen wie das Moos des Waldes den Regen, ist Stressabbau pur. Und während der Rest der Promi-Truppe beispielsweise beim Spiel "Höhen und Tiefen" um den Sieg kämpft, setzen die Neuankömmlinge den Fokus nicht auf den Gewinn, sondern darauf, "die schöne Aussicht von oben zu genießen". Denn auch das ist gewinnbringend. Vor allem für die seelische und geistige Gesundheit.

Man kann die Schauspielerin jetzt natürlich ein bisschen müde belächeln und ihre spirituelle Art ein wenig "drüber finden", Fakt ist: Unsere Welt braucht mehr Menschen, die mit sich im Einklang sind, die bewusst leben und für die Beziehung nicht bedeutet, den Partner anzubrüllen, herumzukommandieren oder kleinzumachen wie Mike Cees seine Frau Michelle.

Auf die "Realness" kommt es an

Der Mann, für den es vor allem "auf die Realness ankommt", seine und die der anderen, echauffiert sich abermals, Michelle würde "nicht die Zusammenhänge" verstehen. Fragt er sie doch allen Ernstes kurz vor dem Antritt zu einem Spiel ob ihres bauchfreien Oberteils: "Bleibst du so? Ich finde es nicht so cool. Nein, bin ich nicht happy damit! (…) Zieh ein T-Shirt drüber, ich möchte dich nicht so darstellen. (...) Sollten wir gesaved sein, zieh an, was du willst - natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten, die ich dir gebe." Dass sie mag, was sie im Spiegel sieht, ist ihm dabei vollends egal. Also: "Baby, quatsch nicht rum, geh auf Toilette!"

Folge vier ist auch die Folge, in der Neuankömmling Sascha nachts sein Schlaflager wegen Molas Schnarchen aufgibt und sich lieber draußen in der Natur bettet, die Neuen als "Yoga-Tabletten" - die wie "Rauch sind und immer von dannen ziehen" - abgewatscht werden, und Adelina zu ihrem Mola sagt, sie habe "mit keinen Menschen" je so "ein tiefsinniges Gespräch geführt wie mit Sascha".

"Wer den Teufel heraufbeschwört …"

Laut Stimmungsparameter würden Mike und Michelle als Nächstes das Haus verlassen. Gleich vier Stimmen sammeln die Berliner ein. "Was ein Haufen, was ein feiger Haufen", krakeelt Cees und kann wahrlich nicht fassen, dass es Menschen gibt, die sein Auftreten maximal unangenehm finden. Weil er nicht weiß, wer hinter "der Verschwörung" steckt, droht er, man habe sich gefälligst zu erkennen zu geben: "Vorher schläft hier keiner!"

Adelina packt die pure Angst vor diesem "bösen Menschen", der "seine Impulskontrolle nicht im Griff hat". "Ihr wollt nie meine böse Seite kennenlernen", palavert Cees in die Dunkelheit der Walachei und weiter: "Wer den Teufel heraufbeschwört, kriegt ihn auch zu Gesicht." Darauf Mola mit einem Satz, "wie man ihn jetzt neudeutsch sagen würde": "Chill mal deine Basis!"