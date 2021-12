Baby-News bei Jana und Thore Schölermann: Die beiden Schauspieler und Moderatoren sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Zukünftigen männlichen Verehrern macht der frisch gebackene Papa schon jetzt eine klare Ansage.

Jana und Thore Schölermann sind Eltern geworden. Das verkündet das Paar auf Instagram. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das die kleinen Händchen ihrer Tochter zeigt, schreibt der stolze Vater: "Und auf einmal macht alles Sinn! Willkommen in der Familie kleines Schölermannchen! Ich hoffe, es dauert ganz lange, bis du diesen Post siehst und liest, aber wenn: Wir lieben dich und stehen immer hinter dir! PS: An zukünftige Jungs: wenn es soweit ist, ich habe euch im Auge!"

"Unsere kleine Ilvi! Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht was ich schreiben soll, denn keine Worte der Welt könnten beschreiben, wie dankbar wir sind und was wir für dich empfinden", schreibt die glückliche Mutter in einem zweiten Post und verrät damit auch gleich den Namen der Kleinen.

"Geschätzte Ankunftszeit: Dezember 2021": Mit diesen Worten machten Jana und Thore Schölermann im Juli die Baby-News auf Instagram offiziell. Es ist ihr erstes Kind. Im September verkündeten sie, dass sie eine Tochter bekommen. Die beiden Schauspieler und Moderatoren sind seit 2019 verheiratet. Sie lernten sich 2010 am Set der 2015 abgesetzten ARD-Soap "Verbotene Liebe" kennen und lieben.