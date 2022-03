Es ist das Highlight des Abends: Janin Ullmann vertanzt das Ende ihrer Liebe zu ihrem Ex-Mann Kostja Ullmann. Zum ersten Mal in dieser Staffel ergattert ein Paar die volle Punktzahl. Alles zur 3. Live-Show.

Es ist der erste Contemporary des Jahres. Ein - wie die Jury ihn nennt - "ganzer Koffer voller Emotion." Janin Ullmann vertanzt darin das Scheitern ihrer Ehe mit dem Schauspieler Kostja Ullmann. 12 Jahre seien die beiden ein Paar gewesen und nach so langer Zeit, ist es natürlich schmerzhaft, den anderen gehen zu lassen.

All diesen Schmerz und die Trauer über die einst so große Liebe, die "es leider nicht geschafft" hat, auch wenn man hart um sie kämpfte: Ullmann lässt an diesem Abend all ihre Traurigkeit in diesen einen Tanz fließen. Das gelingt der 40-Jährigen und ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke auf sensationelle wie auch "absolut synchrone" Art und Weise. Motsi und Jorge springen von ihren Stühlen und selbst ein sonst so strenger Llambi hat in diesem Augenblick nicht das Geringste zu mosern. Zum ersten Mal in dieser Staffel ergattert ein Paar die vollen 30 Punkte.

Dass Punkte aber nicht immer ausschlaggebend sind, um das Publikum zu begeistern, beweisen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova. Der Comedian ist dermaßen schlagfertig; da ist selbst der um keine Frotzelei verlegene Chef-Juror plötzlich ganz handzahm. "Sexy" Bielendorfer, der in einer Art künstlichem Muskel-Oberteil steckt und mit seinen Sprüchen für unheimlich gute Laune sorgt, muss für seinen Cha-Cha-Cha auch eine Hebefigur einstudieren.

"Natürlich springen mich Frauen an", scherzt der 37-Jährige, auch wenn die Jury krittelt, seine Hüfte nicht gesehen zu haben. Dafür lobt Jorge Bielendorfers "sexy Ausdruck". Die Ulknudel weist scherzhaft darauf hin, dass allein aufgrund dessen "schon einige Frauen vor dem Fernseher schwanger geworden" seien. Ob "Team Sexrakete" für Llambi letztlich "Team Rohrkrepierer" war, ist nicht weiter tragisch, wenn das Zwerchfell so wundervoll mittanzt.

Zu harte Kritik für Michelle, Lob für Casselly

Show 3 gelingt es trotz der Corona bedingten Ausfälle einiger Promis die Kurzweil zu bewahren. Und vielleicht gehört dazu auch, dass man mit so manch hartem Urteil der Jury nicht einverstanden ist und sich am liebsten direkt nach Köln-Ossendorf beamen würde, um persönlich Einspruch zu erheben. Etwa, wenn Michelle für ihren wundervollen Langsamen Walzer von Llambi lediglich drei lumpige Punkte erhält. Allein das Gesicht ihres Tanzpartners Christian Polanc spricht ob dieser harten Kritik Bände.

Zu den Top-Leistungen des Abends zählt auch der Quickstep von Zirkusartist René Casselly. Jorge jubiliert ob der "tollen Vorstellung" und auch Llambi ist sichtlich angetan. Aus "Standing Ovation" seien "Jumping Ovation" geworden, merkt Moderator Hartwich an.

Auch Amira Pocher überzeugt nicht nur mit ihrem "beeindruckenden Look", sondern vor allem mit ihren "heißen Kurven". Die 29-Jährige und Massimo Sinató tanzen eine tolle Rumba. Klitzekleine Kritik: "Untenrum muss noch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit kommen".

"Ein bisschen zu viel gehoppelt"

Und dann gibt es noch jene Tänzer, die nicht unbedingt schlecht sind, die man aber, just, nachdem sie getanzt haben, schnell wieder verblassen. Riccardo Basile benutzt für seinen Cha-Cha-Cha - wie Jorge findet - "wunderbar die Arme". Aber das war es dann auch schon. Und obschon Mike Singer "in the House" sein soll, kriegt man davon irgendwie nicht so richtig was mit. Ja, der Charleston ist wirklich ansehnlich, der Musiker sympathisch und mit dem Herzen dabei, aber vielleicht bleibt auch nicht so viel von dem Tanz hängen, weil er "mit dem Körper zu wenig Druck" gibt.

Dann lieber "ein bisschen zu viel hoppeln" wie Sarah Mangione, aber dafür "sexy, frei und authentisch" rüberkommen. Wenn die Schauspielerin ihre "Füße noch auf dem Boden gelassen hätte", wäre ihre Entwicklung perfekt. Ihr Cha-Cha-Cha jedenfalls versprühte jede Menge positive Energie. Und die können wir alle im Moment ganz gut gebrauchen. Verlassen muss die Show wegen der Corona-Erkrankungen einiger Tänzer in dieser Woche niemand.