In der dritten regulären Ausgabe von "Let's Dance" am Freitagabend schweben nur neun Tanzpaare über das Parkett. Nicht etwa, weil schon so viele Kandidatinnen und Kandidaten aus der Show gewählt wurden, sondern wegen Corona. Die Folge sind Änderungen am Konzept.

Es ist nicht die erste "Let's Dance"-Staffel in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch noch nie zuvor befand sich die Show derart im Würgegriff des Infektionsgeschehens. Statt der eigentlich zwölf vorgesehenen Tanzpaarungen werden heute Abend ab 20.30 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) nur neun Formationen an den Start gehen.

So fallen mit Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Caroline Bosbach und Timur Ülker drei Promis aus, die zuletzt einen positiven Corona-Test hatten. Das hat nicht nur Folgen für die Sendezeit - die Show wird verkürzt und endet bereits um 23.30 Uhr. Auch am Konzept mussten die Macher feilen.

So müsse diesmal keines der Paare am Ende der Ausgabe "Let's Dance" verlassen, teilte RTL mit. Damit solle gewährleistet werden, dass es in der Sendung weiterhin fair zugeht. Dem besten Paar des Abends winke dennoch eine Belohnung. Es könne sich einen Bonuspunkt sichern, der bei der Abstimmung in der kommenden Woche dann womöglich zum Zünglein an der Waage werde.

Spezielle Performance

Für etwas Spannung sollte also trotz allem gesorgt sein. Überdies können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine ganz besondere Showeinlage freuen. Das Profitänzer-Paar Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova, das erst vor Kurzem einen Sohn bekommen hat, liefert eine gemeinsame Performance ab.

Damit kehrt Vinokurov noch einmal außer Konkurrenz auf das "Let's Dance"-Parkett zurück. Vergangene Woche war er mit seiner Partnerin Cheyenne Ochsenknecht überraschend ausgeschieden. Für die Entscheidung zeigte er danach nicht allzu viel Verständnis. "Einfach Schwachsinn", polterte er.

Neben Ochsenknecht hat auch bereits Schauspieler Hardy Krüger jr. die Show verlassen. Das lag jedoch nicht an seinen Tanzküsten. Ihm wurde vielmehr zum Verhängnis, dass er zwei Wochen in Folge mit Corona flachlag. In der Konsequenz strich er lieber gleich komplett die Segel, anstatt erst nach mehreren verpassten Folgen noch in die Show einzusteigen.