Ob Rumba, Walzer oder Cha Cha Cha - das Parkett soll auch am Freitag bei "Let's Dance" wieder glühen. Und das, obwohl die Show weiterhin unter mehreren Corona-Ausfällen leidet. Immerhin ist Bastian Bielendorfer wieder am Start, um mit dem Team "Sexrakete" abzuheben.

Nie zuvor mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "Let's Dance" unter derart düsteren Umständen an den Start gehen. Vom Ukraine-Krieg sind mehrere von ihnen, die russische oder ukrainische Wurzeln oder Angehörige haben, unmittelbar betroffen. Doch auch die Corona-Pandemie macht der Show weiterhin zu schaffen.

So wurde zuletzt bekannt, dass mittlerweile auch Schauspieler Timur Ülker positiv getestet wurde und deshalb an der dritten regulären Folge an diesem Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) nicht teilnehmen kann. Vergangene Woche hatte Ülker bereits mit Patricija Ionel getanzt, nachdem sich zuvor seine eigentliche Partnerin Malika Dzumaev angesteckt hatte und pausieren musste.

Neben Ülker werden überdies zwei weitere Promis am Freitag fehlen: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Caroline Bosbach hatten zuletzt ebenfalls positive Test-Ergebnisse bescheinigt bekommen. Auch für sie gibt es vorerst keinen Einsatz auf dem Tanzparkett.

Die Show findet statt

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg war erst in der Vorwoche nach ihrem eigentlichen Aus in die Show zurückgekehrt, da Schauspieler Hardy Krüger jr. wegen mehrerer positiver Corona-Tests in Folge komplett aufgeben musste. Auch Tanzprofi Andrzej Cibis fiel coronabedingt in der Show aus. In der "Kennenlernshow" am 18. Februar zum Auftakt der 15. Staffel war es ebenfalls zu einem Corona-Ausfall gekommen: Juror Joachim Llambi wurde während seiner Quarantäne von "Let's Dance"-Vorjahressieger Rúrik Gíslason vertreten.

Trotz allem hält RTL an der Fortsetzung des Formats fest. Wie sich die Corona-Fälle auf die Sendung auswirken werden, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, teilte der Sender mit. "Unsere Produktion findet unter 2G+-Regelung statt und Freitag geht es weiter", so die klare Ansage.

Erkältung auskuriert

Wenigstens eine positive Nachricht gibt es dann aber doch. So hat Comedian Bastian Bielendorfer seine Erkältung, die ihn vergangene Woche noch niedergestreckt hatte, auskuriert und geht mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova wieder an den Start. "Team 'Sexrakete' hebt wieder ab", heizte "Ekat" bereits zu Beginn dieser Woche die Erwartungen an das Duo auf ihrer Instagram-Seite an.

Bielendorfer und Leonova werden am Freitag einen Cha Cha Cha zu "Sexy And I Know It" von LMFAO vollführen. Zu den weiteren Auftritten, auf die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen dürfen, gehören unter anderem eine Rumba von Moderatorin Amira Pocher und Massimo Sinató, ein Langsamer Walzer von Sängerin Michelle und Christian Polanc sowie ein Charleston von Musiker Mike Singer und Christina Luft.