Sie stehe unter Schock, heißt es. Und wie sehr sie der Tod ihres Mannes schmerzt, bringt Jasmin Herren nun auch mit einem emotionalen Statement zum Ausdruck. Dass sie und Willi Herren sich erst vor Kurzem getrennt hatten, scheint ihre Trauer nicht zu schmälern.

Von außen betrachtet glich die Beziehung von Jasmin und Willi Herren einem ständigen Auf und Ab. Seit 2017 liiert, gaben sich die beiden im folgenden Jahr das Jawort. Nur wenig später machte eine öffentliche Rangelei der beiden Schlagzeilen. Willi Herren begab sich daraufhin freiwillig in eine Entzugsklinik. Daraus, dass er mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, machte er keinen Hehl. Und auch nicht daraus, dass diese seine Beziehung belasteten.

2019 dann zogen die beiden ins "Sommerhaus der Stars" - ein Ort, der schon so manches Liebespaar entzweite. Und tatsächlich: Nach der RTL-Show kursierten auch bei Willi und Jasmin Herren Trennungsgerüchte. Doch diese lösten sich alsbald wieder in Luft auf.

Trennung voller Wehmut

Im März 2021 gab es dann aber offenbar endgültig kein Halten mehr. "Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt! Willi und ich sind wohlauf, aber unsere Ehe ist beendet!", verkündete Jasmin Herren auf ihrer Instagram-Seite, dass nun wirklich ein für alle Mal Schluss sei zwischen den beiden. Doch auch dieser Nachricht heftete jede Menge Wehmut an. So ergänzte die 42-Jährige ihren Post auch mit den Worten: "Leb' wohl! Liebe meines Lebens."

Es kann daher kaum verwundern, dass die Meldung vom überraschenden Tod ihres Mannes Jasmin Herren noch immer trifft wie ein Blitz. Sie stehe völlig unter Schock und könne das Ereignis keinesfalls kommentieren, teilte ihr Management mit. Aber auch wenn Jasmin Herren derzeit nicht der Sinn danach steht, in irgendein Mikrofon zu sprechen - auf Instagram hat sie sich nun doch geäußert.

"Auf ewig deine Frau"

Abermals ist es ein äußerst emotionales Statement, mit dem Jasmin Herren den Verlust in Worte zu fassen versucht. "Und ein Teil von mir geht mit dir - auf ewig deine Frau", hat sie ein Foto überschrieben, auf dem sie und Willi Herren sich küssen. In der Kommentarspalte fügte sie hinzu: "Es waren zwei Königskinder … das Wasser war viel zu tief." Die Nachricht ergänzte sie mit den Hashtags "In memoriam" und "In ewiger Liebe".

Zuvor hatte bereits Willi Herrens Tochter Alessia-Millane bei Instagram an ihren Vater erinnert. Sie postete kommentarlos eine Collage mit gemeinsamen Bildern.

Der frühere "Lindenstraße"-Darsteller, Party-Hits-Sänger und Reality-TV-Star Willi Herren war am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt. Die genauen Todesumstände werden derzeit noch untersucht.